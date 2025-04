Dlaczego warto uprawiać sport?

Według wytycznych WHO/ISH dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego priorytetowym, a zarazem nieodłącznym działaniem, zalecanym przez lekarzy w celu minimalizacji objawów nadciśnienia, jest leczenie niefarmakologiczne. Jedną z jego składowych stanowi regularna aktywność fizyczna.

Powszechnie wiadomo, że uprawianie sportów wywiera wyjątkowo korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Ludzie aktywni cieszą się lepszą pamięcią, koncentracją, mają więcej energii oraz wolniej się męczą. Dodatkowo poświęcając każdego dnia ok. 30-60 minut na systematyczny ruch tracimy zbędne kilogramy, a co za tym idzie przeciwdziałamy bardzo poważnej chorobie – otyłości, której często towarzyszy nadciśnienie tętnicze. Sprawia to, że redukcja masy ciała jest jedną z najskuteczniejszych strategii obniżania ciśnienia.

Istotny jest także fakt, że regularny wysiłek fizyczny wpływa na elastyczność naczyń krwionośnych, co przyczynia się do obniżenia ciśnienia. Udowodniono, że aktywny tryb życia może zmniejszyć wartości naszego ciśnienia tętniczego nawet do 10 mmHg. W związku z tym systematyczny trening redukuje ryzyko wystąpienia zawału serca, osteoporozy, udaru czy cukrzycy. Warto także pamiętać, że sport oddziałuje na stan naszego ducha.

Reklama

Czy jesteśmy aktywni?



Można zatem stwierdzić, że słowa wypowiedziane przez Tissota w XVII w „Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie jest w stanie zastąpić ruchu” są aktualne do dnia dzisiejszego. Tak obszerna wiedza na temat licznych korzyści, wynikających z regularnego uprawiania sportu, powinna motywować wszystkich bez wyjątku do trenowania, po to, by cieszyć się zdrowiem. Czy jest tak w rzeczywistości? Jak wynika z aktualnego raportu AHA ponad 2/3 badanych cierpiących na nadciśnienie tętnicze, przyznaje, że uprawia sporty sporadycznie. Dodatkowo wyniki opublikowane na łamach Hypertension pokazały, że prawie 26% mężczyzn i 14% kobiet nie wykonuje żadnego rodzaju aktywności fizycznych1.

Zobacz także: Jak radzić sobie z nadciśnieniem tętniczym?

Zasady bezpiecznego treningu dla nadciśnieniowca



Istotny jest fakt, że tak naprawdę nie trzeba uprawiać treningów forsujących organizm, a wystarczy umiarkowany, ale za to regularny wysiłek fizyczny. Dla nadciśnieniowca najkorzystniejsze są sporty aerobowe, czyli takie, dzięki którym organizm pobiera duże ilości tlenu, pobudzając do pracy cały układ krążenia. Do takich sportów należą m.in. spacery, jogging, jazda na rowerze czy pływanie. W związku z tym w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu ćwiczeń powinniśmy pamiętać o kilku zasadach, m.in.:

Zasada nr 1

Pamiętaj o dostarczaniu organizmowi odpowiedniej ilości płynów. Wysiłek fizyczny powoduje wzmożone pocenie się, a co za tym idzie nadmierną utratę wody. Z tego też względu niezmiernie istotne jest picie tak przed, jak i po treningu, aby uzupełnić braki.

Zasada nr 2

Nie ćwicz z pełnym brzuchem. Po spożyciu obfitego posiłku najlepiej odczekać ok. 2 godziny. Intensywne ćwiczenia prowadzone bezpośrednio po posiłkach mogą spowodować zaburzenia czynności trawiennych, doprowadzając nawet do poważnych schorzeń, takich jak np. choroba wrzodowa.

Zasada nr 3

Pamiętaj o rozgrzewce, gdyż pozwala ona przygotować organizm do cięższego wysiłku. Każda rozgrzewka powinna zawierać ćwiczenia pozwalające na rozciągnięcie mięśni i więzadeł. Dzięki niej ryzyko przeciążenia organizmu będzie mniejsze, mniejszy będzie też dyskomfort wynikający z tzw. „zakwasów”.

Zasada nr 4

Ćwicz systematycznie. Tylko dzięki regularnym treningom możliwe jest osiągnięcie pożądanych rezultatów. Najlepiej na trening przeznaczmy stałą, tak aby zagościł jako stały element naszego dziennego harmonogramu. Jeżeli nasz tryb życia nie pozwala na wyodrębnienie takiej pory, pamiętajmy, że każda okazja na aktywność fizyczną jest dobra. Zamieńmy auto na rower, a zamiast windy wybierzmy schody. Czasami nawet sami nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele działań możemy wprowadzić w codziennym życiu bez konieczności wyodrębniania dużej ilości czasu.

Zasada nr 5

Unikaj sportów siłowych, takich jak podnoszenie ciężarów czy sztuki walki. Tego typu aktywności powodują gwałtowne skoki ciśnienia, które dla nadciśnieniowca są bardzo niewskazane.

Do biegu…gotowi…START!



Co jest potrzebne, żeby rozpocząć aktywność fizyczną? Przede wszystkim dobre chęci i pozytywne nastawienie. Dlatego właśnie powinniśmy wybrać taki rodzaj sportu, który sprawi nam przyjemność. Dzięki temu, będziemy mieli większe szanse na utrzymanie systematyczności treningów. Nie czekajmy zatem, rozpocznijmy bieg w kierunku zdrowia!

Źródło: gcomms/ju

Reklama

1Bronkowska M, Matrynowicz H, Żmich K iwsp. Wybrane elementy stylu życia oraz wiedza żywieniowa otyłych osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. ArterialHypertension 2009, 13:266-274.