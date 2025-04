fot. Telemedycyna Polska

„Zadbaj o swoje serce” jest ogólnopolską kampanią edukacyjno-profilaktyczno-społeczną organizowaną w formie bezpłatnych badań przesiewowych nieprzerwanie od 2006 roku. Celem Kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki chorób serca, w szczególności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii.

W ramach każdej akcji uczestnicy Kampanii mają ułatwiony dostęp do lekarzy specjalistów oraz mogą skorzystać z profilaktyki kardiologicznej w zakresie wykonywania: badań EKG, badań cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miast, w nowoczesnych i zaangażowanych społecznie hipermarketach oraz centrach handlowych. Wybór miejsc podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Harmonogram akcji (w godz. od 10.00 do 18.00):

