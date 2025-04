4 października obchodzony jest Światowy Dzień Onkologii. W związku z tym warto przypomnieć, że wirus WZW typu B to drugi po tytoniu czynnik rakotwórczy, który może być przyczyną nawet 80% przypadków raka wątrobowo-komórkowego.Celem Żółtego Tygodnia jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń zdrowotnych, związanych z wirusowymi chorobami wątroby oraz edukacja na temat ich profilaktyki. Podczas 31. edycji Żółtego Tygodnia (od 5. do 16. października 2015 r.) będzie można dowiedzieć się więcej na temat WZW typu A i typu B oraz jak zadbać o ochronę swojej wątroby.

1. Co to jest WZW typu B?

Najczęstszą wirusową chorobą wątroby jest wirusowe zapalenie wątroby typu B, czyli tzw. „żółtaczka wszczepienna” lub „żółtaczka zakaźna typu B”. Wywołuje ją wirus WZW typu B (HBV), który jest do 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV. Z wirusem WZW typu B mamy do czynienia częściej niż się nam może wydawać, ponieważ 1 na 100 zdrowych Polaków jest jego nosicielem, a liczba zakażeń tym typem wirusa w Polsce należy do najwyższych w Europie. W 2015 r. odnotowano znaczny wzrost zakażeń WZW typu B.

Według danych PZH, w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. odnotowano około 900 więcej nowych przypadków zakażeń WZW typu B niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

2. Gdzie i jak można się zakazić WZW typu B?

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo można zakazić się wirusem WZW typu B, który przenoszony jest między ludźmi drogą związaną z naruszeniem ciągłości tkanek, nazywaną drogą krwi. Najczęstszą drogą zakażenia wirusem jest kontakt z zakażoną krwią, np. w trakcie zabiegów medycznych, poprzez kontakt z raną ciętą, podczas pobierania krwi do badania, podczas transfuzji krwi oraz w czasie zabiegów stomatologicznych. Także zakażona matka może podczas porodu przekazać wirusa noworodkowi. Do zakażenia wirusem może dojść również podczas zabiegów kosmetycznych, np. przekłucia uszu, wykonania tatuażu, pedicure’u oraz podczas wizyty u fryzjera. Czynnikiem ryzyka może być także używanie pożyczonej golarki, szczoteczki do zębów, jeśli zostały one skażone krwią.

3. Jakie są objawy choroby i konsekwencje rozwoju WZW typu B?

Typowe Objawy towarzyszące rozwojowi WZW typu B mogą utrzymywać się do kilku tygodni i obejmują zżółcenie skóry oraz białek oczu, a mocz przybiera barwę piwa. Objawy niespecyficzne to uczucie ogólnego osłabienia i zwiększonej męczliwości, pojawienie się nudności, wymiotów i bólu brzucha. Zakażenie wirusem WZW typu B może prowadzić do wystąpienia nadostrego zapalenia wątroby, marskości i niewydolności wątroby.

Na świecie Ponad 780 000 osób rocznie umiera w wyniku schorzeń spowodowanych zakażeniem wirusem WZW typu B.

4. Co WZW typu B ma wspólnego z rakiem wątroby?

Od kilku lat WHO podkreśla, że wirus HBV jest drugim po tytoniu czynnikiem rakotwórczym, który może odpowiadać nawet za 80% przypadków raka wątrobowo-komórkowego. U około 20-30% dorosłych, przewlekle zakażonych wirusem WZW typu B, rozwija się rak wątrobowo-komórkowy. Niestety, rak rozwija się bardzo szybko, a ze względu na ograniczony dostęp do diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B wiele osób dowiaduje się o chorobie zbyt późno i terapia staje się mało skuteczna.

Szczepienie przeciwko WZW typu B to pierwsze szczepienie w profilaktyce onkologicznej, które pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka wątrobowo komórkowego, a jego skuteczność wynosi 95%.

5. Jak mogę chronić się przed WZW typu B?

Najczęściej zalecaną metodą zapobiegania zakażeniom wirusami WZW typu B i typu A jest szczepienie ochronne, cechujące się bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa i skuteczności. Jak wszystkie szczepionki, szczepionka przeciwko WZW typu B może powodować przejściowe działania niepożądane (najczęstsze z nich to ból i zaczerwienienie w miejscu wkłucia, zmęczenie, drażliwość i ból głowy), choć nie u każdego one mogą wystąpić. Szczepienie przeciwko WZW typu B to pierwsze szczepienie w profilaktyce onkologicznej, które pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka wątrobowo-komórkowego.

Od 1982 r. na świecie podano już ponad miliard dawek szczepionek przeciwko WZW typu B. W Polsce znacząco zmniejszyła się zapadalność na WZW typu B po wprowadzeniu w 1994 r. obowiązkowego szczepienia niemowląt przeciwko temu typowi wirusa (w 1994 r. na WZW typu B zachorowało ok. 28 osób na każde 100 tys. Polaków, natomiast w 2013 r. choroba dotknęła jedynie 4 osoby spośród każdych 100 tys. osób). Dlatego też taką opcję ochrony przed WZW typu B mogą rozważyć wszystkie osoby urodzone przed 1994 r.. Ponad 60% osób zainfekowanych wirusem WZW typu B zostaje nim zakażonych w placówkach medycznych, dlatego warto skorzystać z takiego szczepienia, planując poddanie się zabiegom medycznym. Podczas trwania Żółtego Tygodnia warto skorzystać ze szczepień przeciwko WZW typu B oraz rozważyć szczepienie przeciwko WZW typu A, nazywanego potocznie „żółtaczką pokarmową”.

