Najbliższa 52. edycja kampanii „Zadbaj o swoje serce” rozpoczyna się 1 marca i potrwa do 29 marca 2015 roku. Będzie to druga edycja darmowych badań przewidziana do realizacji w tym roku – ogólnopolski sukces w latach 2006-2014 utwierdził organizatorów o potrzebie kontynuowania projektu w roku 2015, aby z programu profilaktyki mogła skorzystać jak największa grupa ludzi. Dokładny harmonogram akcji znajduje się na stronie www.zadbajoswojeserce.pl .

W ramach każdej akcji uczestnicy kampanii mają ułatwiony dostęp do lekarzy specjalistów oraz mogą skorzystać z profilaktyki kardiologicznej w zakresie wykonywania: badań EKG, badań cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

