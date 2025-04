Test Świadomego Rodzica

Test Świadomego Rodzica został opublikowany pod koniec października. 6. grudnia, w dzień mikołajkowy, chcemy podzielić się z Państwem danymi zebranymi w ciągu okresu, jaki upłynął od tego momentu. To świetna okazja, by usłyszeć zarówno opinie rodziców, którzy test rozwiązali, jak i ekspertów, którzy wciąż nad nim pracują. Zebrane dane posłużą im do pracy nad kolejną edycją testu, który planujemy opublikować w czwartym kwartale przyszłego roku.

Eksperci czekają na rodziców!

Dla rodziców będzie to nie tylko możliwość, by podzielić się uwagami i sugestiami dotyczącymi testu oraz własnymi wychowawczymi doświadczeniami, ale także by porozmawiać z fundacyjnymi ekspertami, zasięgnąć krótkiej porady, czy nawiązać pierwszy kontakt z psychologiem dziecięcym.

W spotkaniu udział wezmą: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Katarzyna Szymańska - dr nauk humanistycznych Polski Instytut Ericksonowski, psychoterapeutka, Małgorzata Ohme – psycholog dziecięcy, Wojciech Marciszewski – prezes zarządu Fundacji Rodzice Przyszłości.

Do dyspozycji gości będą również: Justyna Święcicka – psycholog oraz Sebastian Głydziak – założyciel Fundacji Rodzice Przyszłości.

Spotkanie poprowadzi dziennikarka radiowej Trójki - Katarzyna Stoparczyk, ambasador Fundacji Rodzice Przyszłości.

Specjalnie dla dzieci – godzinne przedstawienie

Na dzieci, które będą towarzyszyły rodzicom czekają specjalne atrakcje: w czasie kiedy rodzice będą zajęci, wszystkie chętne dzieci zapraszamy na godzinne zajęcia prowadzone przez wspaniałych aktorów Teatru Puszka. Na wszystkich czeka niespodzianka!

Po spotkaniu zapraszamy na zdrowy, lekki poczęstunek.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do 4 grudnia na adres: Kasia Jacobson k.jacobson@rodziceprzyszlosci.pl

Termin: czwartek, 6 grudnia, godz. 12.00

Miejsce: Filia Fundacji Rodzice Przyszłości – Klub dla dzieci i rodziców Mama Lama, ul. Dąbrowskiego 71 w Warszawie

Przewidywany czas trwania spotkania: 1,5 godziny

