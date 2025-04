23 – 24 tydzień

Kończyny dolne i górne maluszka mają już dobrze rozwiniętą tkankę mięśniową. Zaczyna się tworzyć podskórna tkanka tłuszczowa. Skóra dziecka jest jeszcze cienka i pomarszczona. Powieki nie są już sklejone, ale wciąż są zamknięte. Dziecko ma jeszcze dużo miejsca na przemieszczanie się, zatem jego ułożenie nie jest jeszcze istotne.

Układ oddechowy wciąż się rozwija. Płuca wytwarzają substancję umożliwiającą prawidłową pracę pęcherzyków płucnych.

25 – 27 tydzień

Ruchy dziecka stają się znacznie silniejsze i potrafi ono mocno chwytać. Otwierają się też jego nozdrza, może oddychać płynem owodniowym. Tworzą się kolejne warstwy kory mózgowej.

Uszy są już ukształtowane, dzięki czemu maluszek słyszy, jeżeli do niego mówimy.

Wykształcają się także kubki smakowe.

W 27 tygodniu ciąży oczy dziecka się otwierają, lecz przez większość czasu (około 15 godzin) dziecko śpi.

Mózg jest coraz bardziej pofałdowany i zwiększa swoją powierzchnię.

Dziecko w 6 miesiącu ciąży osiąga długość 28–40cm i waży około 1 kg.

Zmiany u przyszłej mamy

A co słychać u mamy?

Brzuszek dziecka jest znacznie większy i czasami możesz mieć problemy z oddychaniem. Jest to efekt ucisku macicy na przeponę. Wymaga to wolniejszego mówienia i częstszego nabierania powietrza. Ponadto, dziecko coraz więcej się kręci, kopie i rozpycha, co może sprawiać ból, gdy trafi w żebra. Mogą ci doskwierać skurcze łydek, puchnięcie rąk i kostek, rozciągający się brzuch także może być bolesny. Jeżeli na Twoim brzuchu pojawi się ciemna, pionowa linia lub plamy na twarzy, nie przejmuj się. Efekt ten to odpowiedź na zwiększoną ilość hormonów. Na coraz bardziej powiększający się biust kup wygodny, ciążowy stanik, a na swędzący brzuch – krem przeciw rozstępom.

Ćwicz ciało i licz ruchy

6 miesiąc ciąży to najlepszy okres, aby zapisać się do szkoły rodzenia. Dzięki tym zajęciom dowiesz się, czego się spodziewać, poznasz pozycje porodowe i inne kobiety, które jak Ty, spodziewają się dziecka. Wspólne rozmowy mogą pomóc i wesprzeć Cię w tych, coraz cięższych, tygodniach.

Ważne: jeżeli nie ćwiczysz jeszcze mięśni Kegla, zacznij to teraz. To najlepszy sposób, aby rozpocząć przygotowania do porodu.

Licz i obserwuj ruchy dziecka, gdyż wiele mówią o jego kondycji. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy – skonsultuj się z lekarzem.

