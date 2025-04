fot. Fotolia

Choć Grecję i Turcję sporo dzieli jako kraje, jednak jest coś, co je niewątpliwie łączy – Wybrzeże Morza Egejskiego. Oba te kraje, według statystyk Travelplanet.pl, największego pośrednika turystycznego, będą w tym roku najchętniej wybierane na wakacyjne urlopy Polaków.

Do Grecji pojedzie co trzeci polski turysta, natomiast urlop w Turcji zaplanowało o 24% osób więcej niż poprzedniego lata.

Kurorty Morza Egejskiego cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Które z nich przyciągają najbardziej?

Reklama

Turcja Egejska



Turcja Egejska zaczyna być coraz bardziej doceniana przez rodzimych turystów. Choć Riwiera Turecka cieszy się większą popularnością ze względu na niższe ceny, jednak uroki Morza Egejskiego rekompensują tę różnicę w cenie. Dodatkowo rozbudowana baza turystyczna, górzyste krajobrazy, przejrzysta woda, zachęcają do odwiedzenia tutejszych kurortów, wśród których warto wymienić Marmaris, Icmeler czy Bodrum.

Marmaris – na styku mórz



Jeden z najpopularniejszych kurortów to położony na pograniczu Morza Egejskiego i Śródziemnego Marmaris – w 2014 roku region ten odwiedziło nawet 1,65 miliona turystów. Oprócz egzotycznych krajobrazów i turystycznych atrakcji, miejsce słynie z bogatej oferty rozrywkowej. Kurort stanowi raj dla osób lubiących nocne życie. Najsłynniejszym miejscem w Marmaris jest tzw. ,,Bar Street”, czyli Ulica Barów. Tu nie można narzekać na brak klubów, restauracji i rozmaitych dyskotek, a zabawa trwa do białego rana!

Icmeler – zielona oaza



Zaledwie 8 kilometrów od Marmaris znajduje się pełen uroku kurort Icmeler, nazywany często ,,sypialnią Marmaris” – można tu odpocząć od nocnych szaleństw wśród zieleni i pięknych plaż. Jest skupiskiem hoteli i ośrodków turystycznych różnej klasy oraz doskonałych restauracji. W Icmeler panuje prawdziwe bogactwo zieleni – rosną tu przepiękne palmy, eukaliptusy i drzewa oliwne.

Bodrum – wakacje dla aktywnych



Kolejnym pięknym kurortem Turcji Egejskiej jest Bodrum – upodobali go sobie w szczególności fani żeglarstwa i nurkowania. Przez niektórych nazywane jest ,,tureckim Saint Tropez” – ze względu na lazurową wodę i wyjątkowe kąpieliska. Inni natomiast widzą w nim ,,tureckie Santorini”, ponieważ można tu zobaczyć białe domki, drzewa oliwne i pełne uroku uliczki. Niezwykłymi obiektami wartymi odwiedzenia są m. in. Zamek Świętego Piotra z XV wieku oraz znajdujące się niedaleko słynne ruiny Halikarnas.

Zobacz też: Wykupujesz wycieczkę? Nie daj się oszukać!

Grecja – niezwykłe wyspy



W odróżnieniu od Turcji Egejskiej, która zachwyca pięknymi lądowymi wybrzeżami, do Grecji należy większość wysp Morza Egejskiego. Jednymi z najpopularniejszych są Rodos, Santorini czy Mykonos.

Rodos – wyspa z historią



Rodos to największa wyspa archipelagu Dodekanezu. Będąc na wyspie, można udać się na wycieczkę do tureckiego Marmaris, ponieważ Rodos jest oddalona od wybrzeża Turcji o zaledwie 20 km, a przeprawa katamaranem trwa niecałą godzinę. Wyspa słynie z niezwykłych zabytków, takich jak ruiny zamków joannitów, a także pięknego krajobrazu i doskonałego klimatu przez cały rok. Dlatego też Rodos często nazywane jest perłą śródziemnomorską. Warto odwiedzić miejscowości takie jak stolica wyspy, Rodos, kryjąca skarby architektury, a także popularne wśród młodych ludzi Faliraki czy Kallithea, na której znajdują się wspaniałe plaże.

Santorini – grecki raj



Grecy nazywają ją ,,kalliste”, czyli ,,najpiękniejsza”. UNESCO nadało jej tytuł najpiękniejszej wyspy na świecie. Nic dziwnego, że Santorini, perła w koronie Wysp Egejskich, jest najczęściej fotografowanym miejscem na ziemi. Powstała ok. 1600 roku p.n.e. w wyniku najsilniejszego od 10 000 lat wybuchu wulkanu. Znakiem rozpoznawczym wyspy są wysokie skały, na których piętrzą się biało-niebieskie domki. Na Santorini znajdują się dwie niezwykłe plaże. Czerwona, Kokkini paralia, zawdzięcza swoją nazwę wulkanicznemu żwirkowi, natomiast biała – białym skałom otaczającym wyspę.

Reklama

Mykonos – piaszczyste plaże i niezwykłe zabytki



Ze względu na doskonale rozwiniętą bazę hotelową i turystyczne atrakcje, Mykonos jest bardzo chętnie odwiedzana przez zagranicznych gości. Główne miasto, o tej samej nazwie co cała wyspa, wypełniają charakterystyczne dla Grecji białe domy położone wśród wąskich, urokliwych uliczek. Dla wielbicieli zabytków i zwiedzania obowiązkowymi punktami powinny być XVI-wieczne wiatraki, dzielnica Alefkandhra, nazywana Małą Wenecją, ponieważ część domów znajduje się tu bezpośrednio na wodzie, a także Muzeum Archeologiczne, w którym zgromadzone są eksponaty jeszcze z epoki mykeńskiej. Oczywiście panują tu także idealne warunki do błogiego odpoczynku – błękitna woda, miękkie, piaszczyste plaże i zachwycające widoki.

Ile kosztują niezapomniane wakacje w kurortach Morza Egejskiego? W wyszukiwarce ofert Travelplanet.pl ceny za 2-tygodniowe wakacje we wspomnianych kurortach zaczynają się od 1749 zł po stronie tureckiej i 1701 zł w części greckiej.

Zobacz też: Wakacje z niemowlakiem

Źródło: materiały prasowe Praktycy.com/mn