6 największych mitów o higienie zębów

Mity o higienie jamy ustnej pojawiają się nie wiadomo skąd i wprowadzają nas w błąd. Postanowiliśmy obalić kilka z nich. Sprawdź, co na temat prawidłowej higieny jamy ustnej należy koniecznie puścić w niepamięć!

1. Wszystkie płyny do płukania ust są takie same

Różnią się one przede wszystkim składem i przeznaczeniem. Rozróżniamy kilka rodzajów płynów do płukania ust, między innymi: przeciwko paradontozie, do wrażliwych zębów, wspomagające wybielanie czy zwalczające kamień nazębny. Większość zawiera substancje przeciwbakteryjne, ale też różne substancje aktywne. Jeżeli nie wiemy, jaki płyn wybrać najlepiej poradźmy się swojego dentysty.

2. Szczoteczki z twardym włosiem lepiej czyszczą zęby

Rzeczywiście, szczoteczki z twardym włosiem najlepiej radzą sobie z płytką nazębną, ale równocześnie najczęściej podrażniają dziąsła. Dlatego pacjentom ze zdrowymi zębami i dziąsłami zaleca się szczoteczki średniej twardości, natomiast tym ze skłonnością do stanów zapalnych dziąseł -szczoteczki miękkie. Szczoteczkę twardą rozważajmy tylko, jeżeli zamierzamy czyścić nią protezę.

3. Brzydki zapach z ust spowodowany jest brakiem higieny jamy ustnej

Brzydki zapach z ust w może być spowodowany różnymi chorobami, takimi jak zapalenie zatok czy bakteryjne zapalenie migdałków. Może być również spowodowana problemami z przewodem pokarmowym. Jeśli prawidłowo dbamy o uzębienie, a nieprzyjemny zapach utrzymuje się, konieczna jest konsultacja ze stomatologiem.

4. Jedzenie owoców przed snem czyści zęby

Wręcz przeciwnie: wieczorne podjadanie owoców może prowadzić do próchnicy. Po pierwsze, zawierają one cukry proste, które, pozostając na zębach, sprzyjają rozwojowi bakterii próchnicotwórczych. Prowadzi to do osłabienia i uszkodzenia szkliwa. Po drugie, niektóre owoce zawierają kwasy, które rozpuszczają szkliwo. Nie ma lepszego sposobu na oczyszczenie zębów przed snem niż szczoteczka, pasta, nić dentystyczna i płyn do płukania jamy ustnej.

5. Aparat ortodontyczny jest dobry tylko dla dzieci

Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych do rozpoczęcia leczenia ortodontycznego. Aparat ortodontyczny jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Prawdą jest jednak, że im wcześniej rozpoczniemy leczenie wad zgryzu, tym łatwiej i szybciej osiągniemy wymarzony efekt. Nigdy jednak nie jest za późno na decyzję o założeniu aparatu na zęby. Współczesne metody stosowane w gabinetach stomatologicznych pozwalają na leczenie osób w każdym wieku.

6. Szczoteczkę do zębów można dzielić z innymi

Szczoteczka do zębów to bardzo osobista rzecz i zdecydowanie nie można jej sobie nawzajem pożyczać. Przekazywanie szczoteczki do zębów tworzy ryzyko przeniesienia chorobotwórczych bakterii i grzybów, co może prowadzić między innymi do grzybicy ust albo infekcji gardła czy migdałków. Jeśli osoba, której szczoteczki używamy choruje na zapaleniem wątroby typu B lub C, istnieje także prawdopodobieństwo zarażenia się tym wirusem.

