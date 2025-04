Fot. Fotolia

Hormonalna Terapia Zastępcza (HTZ)

Najpowszechniejszą metodą i jednocześnie najczęściej polecaną przez lekarzy w radzeniu sobie z uciążliwościami okresu klimakterium są „hormony”, czyli hormonalna terapia zastępcza (HTZ). Choć metoda ta jest dość skuteczna w kontrolowaniu objawów naczyniowo-ruchowych oraz objawów ze strony układu moczowo-płciowego, to jednak kobiety powinny zdawać sobie sprawę z tego, że niesie ona ze sobą skutki uboczne.

HTZ zwiększa ryzyko zapadalności między innymi na chorobę zakrzepowo-zatorową oraz nowotwory. Miesięczny koszt HTZ to ok. 50 zł.

Fitoestrogeny na objawy menopauzy

Warto pamiętać, że hormony regulują procesy biochemiczne i funkcje życiowe również u roślin. Zawarte w roślinach fitoestrogeny są w budowie podobne do hormonów kobiecych. Ze względu na wiele cech wspólnych między naszymi hormonami i tymi u roślin, organizm kobiety można oszukać tak, by jego receptory estrogenowe wyłapywały cząsteczkę hormonu roślinnego.

Fitoestrogeny mają maksymalnie 2% mocy HTZ – sprawdzają się jedynie wtedy, kiedy kobieta nie uskarża się na zbyt mocne objawy menopauzy. Miesięczny koszt to około 40 zł.

Właściwa dieta łagodzi objawy menopauzy

Wiele pokarmów ma wpływ na łagodzenie skutków menopauzy. Powinniśmy jeść warzywa i owoce bogate w potas (pomidory, banany, morele), który reguluje ciśnienie tętnicze. A także te, które zawierają wapń, pomagający utrzymać właściwą mineralizację kości (szpinak, rukola).

Aby zmniejszyć stężenie trójglicerydów i tzw. „złego cholesterolu”, czyli frakcji LDL, powinniśmy spożywać produkty bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 (olej lniany, tłuste ryby morskie jak tuńczyk, śledź, szprotka czy makrela) oraz w błonnik pokarmowy (rośliny strączkowe, pełnoziarniste produkty zbożowe czy wybrane rośliny i warzywa).

Ćwicz, by złagodzić skutki menopauzy

Badania dowiodły, że 60% kobiet przechodzących klimakterium ma problemy z nadwagą. Dlatego ważne jest, aby oprócz odpowiedniej diety, kobiety poświęcały czas na aktywność fizyczną. Spacery, nordic walking, jazda na rowerze czy pływanie działają korzystnie na układ krążenia, mięśniowo-szkieletowy oraz nasz stan psychiczny.

Akupunktura na uderzenia gorąca

Akupunktura, która wywodzi się z Azji, polega na nakłuwaniu igłami ze srebra lub złota, odpowiednich punktów na ciele odpowiadających za aktywność naszych narządów. Technika ta może pomóc kobietom w okresie przekwitania, głównie w zwalczaniu uderzeń gorąca, nocnych potów, zaburzeń snu czy huśtawek nastroju. Koszt jednego zabiegu akupunktury to min. 50 zł.

LadyCare - naturalny środek na objawy menopauzy

LadyCare to dyskretne urządzenie medyczne opatentowane w Wielkiej Brytanii. Redukuje 24 objawy przekwitania, czego dowiodły badania kliniczne przeprowadzone na grupie 500 kobiet w okresie menopauzy. Chodzi m.in. o uderzenia gorąca, bóle stawów i mięśni, kołatanie serca, wahania nastroju, lęki, zmęczenie, nietrzymanie moczu, wzdęcia, wpływa pozytywnie na stan psychiczny, poprawia koncentrację.

Urządzenie oddziałuje na przywspółczulny (parasympatyczny) układ nerwowy, którego zwoje leżą w pobliżu najbardziej unerwionych narządów lub w nich samych. Powoduje dokrwienie narządów wewnętrznych i reguluje gospodarkę hormonalną. Urządzenie przyczepia się do bielizny. Kosztuje 145 zł i wystarcza na 10 lat.

