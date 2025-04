Informacje od organizatora

W Hiszpanii i we Włoszech 6 stycznia to dzień, na który czekają wszystkie grzeczne (i niegrzeczne) dzieci. To wtedy do ich domów zaglądają Wiedźma Befana i Trzej Królowie, żeby zostawić prezenty.

Proponujemy, żebyście spędzili ten dzień razem z nami. Przygotowaliśmy popołudnie pełne atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.

W programie dekorowanie świątecznej, piernikowej szopki, poszukiwanie przynoszącego szczęści migdała ukrytego w cieście, przygotowanie i malowanie scenografii, która stanie się tłem dla prawdziwej sesji fotograficznej oraz wiele innych atrakcji.

W tym czasie rodzice będą mieli okazję spróbować domowych włoskich i hiszpańskich potraw, poznać sekrety przygotowanych dań i posłuchać o kulturze Włoch i Hiszpanii przy lampce wina.

Do wspólnej zabawy zapraszamy dzieci i rodziców mówiących po polsku, ale też włosku, hiszpańsku i angielsku.

Koszt udziału 1 osoby - 60zł, wymagana przedpłata.

Zajęcia dla dzieci od lat 3.

Na zgłoszenia mailowe czekamy do 3 stycznia - ml@mamalama.pl

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 722 196 168

