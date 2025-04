Rozwój zarodka

W zarodku można już wyodrębnić poszczególne części ciała. Wyraźnie widać odcinek głowowy, tułowiowy oraz ogonowy. Nie martw się! Ogonek wkrótce zacznie zanikać. W połowie 6 tygodnia na tułowiu malucha pojawiają się zawiązki kończyn górnych. Po dwóch dniach wyodrębniają się również zawiązki kończyn dolnych. Na razie widać je jako 4 zgrubienia po bokach tułowia. Pod koniec tygodnia przybierają postać pączków.

W 6 tygodniu ciąży rozwijają się już wszystkie zawiązki najważniejszych układów i narządów. Ze ściany pęcherzyka żółtkowego i komórek mezenchymalnych powstaje ściana jelita, które na początku ma postać rury. Ponadto wyodrębniają się komórki, które w przyszłości stworzą układ moczowy i płciowy. Zarodek posiada już pierwszy zawiązek nerki – pranercze. Swój rozwój rozpoczyna też układ oddechowy oraz gruczoły (przysadka i tarczyca).

To ważny czas dla rozwoju układu nerwowego. Najpierw zamyka się przedni otwór cewy nerwowej, 2 dni później zasklepia się otwór tylny. To koniec procesu neurulacji – czyli selekcji komórek, które utworzą cały układ nerwowy. Z tylnej wąskiej części cewy rozwinie się rdzeń kręgowy, natomiast część przednia z której powstanie mózg jest znacznie szersza i dzieli się na 3 pęcherzyki.

Na początku tygodnia, w 22 dniu rozwoju, zaczyna bić serce. Jednocześnie tworzą się połączenia między sercem i wszystkimi naczyniami krwionośnymi. Krew zaczyna krążyć w naczyniach pompowana przez małe serduszko. Nareszcie nasze maleństwo ma własny układ krążenia!

Pod koniec 6 tygodnia ciąży embrion zaczyna zwijać się w kłębek, zginając się w kształt litery C. Dlatego od tej pory jego wielkość mierzy się za pomocą wymiaru ciemieniowo-siedzeniowego, czyli od czubka głowy do końca tułowia. To też najlepsza metoda na ustalenie wieku ciążowego we wczesnej ciąży. W 6 tygodniu wymiar ten wynosi około 4mm.

Jakie objawy odczuwasz w 6 tygodniu?

Dolegliwości związane z ciążą są coraz bardziej dokuczliwe. Najczęściej dotyczy to nudności i wymiotów. Poza tym w 6 tygodniu ciąży może już stać się zauważalne ciemnienie niektórych okolic ciała (brodawek sutkowych, okolicy pępka i linii łączącej pępek ze spojeniem łonowym, zewnętrznych narządów płciowych).