Z tego powodu, z inicjatywy WHO powstał projekt ATLAS obejmujący 181 państw i 98,7% populacji światowej, który zajmuje się badaniem zdrowia psychicznego populacji oraz sposobu i efektywności radzenia sobie z chorobami psychicznymi.Do zadań projektu ATLAS należą:

ocena dostępności leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych i neurologicznych,

badanie funkcji prawnych dotyczących leczenia chorób psychicznych,

chorób psychicznych, zbieranie podstawowych informacji na temat zdrowia psychicznego i opieki nad chorymi psychicznie,

ocena finansowania leczenia chorych psychicznie,

ocena podstawowej medycznej i społecznej opieki nad chorymi,

ocena dostępności udogodnień dla pacjentów hospitalizowanych,

ocena liczby i poziomu wykształcenia psychiatrów i innych specjalistów,

i innych specjalistów, zbieranie i gromadzenie danych oraz specjalnych dla danego kraju programów.

WHO odpowiedzialne jest również za powszechnie obowiązującą definicję zdrowia psychicznego, która została określona i zaakceptowana przez państwa członkowskie już w 1948 roku. Zdrowie psychiczne określane jest jako pełnia dobrego stanu fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Jest to zatem nie tylko brak choroby czy kalectwa. Ostatnie informacje zebrane przez ATLAS nie są optymistyczne. Jak się okazuje w wielu krajach na świecie dochodzi do znacznych zaniedbań w dziedzinie zdrowia psychicznego, co przeważnie wynika z braku zasobów przeznaczonych na walkę z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Problem jest szczególnie poważny, ponieważ liczba chorych psychicznie rośnie w alarmującym tempie. WHO podaje, że ponad 400 mln osób na świecie cierpi na choroby psychiczne lub z powodu problemów psychospołecznych (tj. alkoholizm czy narkomania). W Unii Europejskiej liczba ta sięga ponad 50 mln chorych. Najnowsze prognozy WHO szacują, że do 2020 roku osoby z chorobami psychicznymi i neurologicznymi stanowić będą 14,6% wszystkich chorych na świecie. Choroby psychiczne najbardziej utrudniające życie pacjentom i zaburzające ich funkcjonowanie w społeczeństwie to: depresja jednobiegunowa, schizofrenia, alkoholizm, choroba dwubiegunowa oraz natręctwa myślowe i czynnościowe. Problem społecznej akceptacji, możliwości rozwoju i pracy zawodowej ciągle stanowią temat tabu, nawet w krajach wysoko rozwiniętych.pk