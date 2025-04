Światowy Dzień Zdrowia – idea główna



Już 7 kwietnia 2013 roku będziemy obchodzić Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku jego motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w zakresie zdrowia publicznego na świecie. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Pod presją – kontroluj swoje ciśnienie krwi”, rozpoczynając międzynarodową kampanię prozdrowotną w obszarze tego problemu, która prowadzona będzie do końca 2013 r.

Główną ideą wydarzenia jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i skutków nadciśnienia tętniczego. Z aktualnych badań epidemiologicznych wynika, że co 3. Polak ma nieprawidłowe ciśnienie krwi. Tylko ok. 30-50% osób zdaje sobie z tego sprawę, a prawie połowa, wiedząc o nadciśnieniu, nie leczy go lub robi to nieskutecznie. Jedynie u niewielkiego odsetka chorych ciśnienie krwi jest dobrze kontrolowane.

Reklama

Kiedy rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze krwi?



Wysokie ciśnienie krwi jest poważną dolegliwością, która w znaczący sposób zwiększa ryzyko choroby serca i nerek. U wielu osób przebiega bezobjawowo, dlatego nazywane jest „cichym zabójcą”. Nadciśnienie tętnicze może dotyczyć każdego z nas. O wysokim lub podwyższonym ciśnieniu krwi, czyli o nadciśnieniu tętniczym, mówimy wówczas, gdy ciśnienie tętnicze w kilkukrotnych pomiarach przekracza wartości uznane za prawidłowe.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami przyjętymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wartość ciśnienia krwi wynosząca 140/90 mmHg stanowi granicę między ciśnieniem prawidłowym (norma: 130/85 mmHg), a podwyższonym. Nadciśnienie tętnicze oznacza wzrost wartości ciśnienia powyżej 140/90 mmHg niezależnie od wieku pacjenta, potwierdzone kilkoma pomiarami.

Program „Cała Polska leczy nadciśnienie”



Idea tegorocznych działań WHO spotyka się z prowadzonym w Polsce już od ponad roku programem „Cała Polska leczy nadciśnienie” zainicjowanego przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Program – od początku istnienia – realizuje teoretyczne i praktyczne aktywności edukacyjne kierowane do mieszkańców całej Polski. Dzięki takim inicjatywom jak lokalne spotkania edukacyjne, ogólnopolski konkurs na „SmaDASHny posiłek” jaki cotygodniowe bezpłatne pomiary ciśnienia.

Zespół programu edukuje i zaprasza do wspólnej walki z nadciśnieniem wszystkich Polaków. Zeszłoroczna kampania zakończyła się sukcesem. Ponad 15 000 zbadanych Polaków. 9 668 kilometrów przejechanych przez ekspozycję programu. Ponad 2000 przeszkolonych lekarzy. Setki rozdanych ciśnieniomierzy. 3 znaczące nagrody dla organizatorów programu.

Zobacz też: Kampania "Ciśnienie na życie"

Jak zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu?



O tym, jak ważne w przypadku każdej choroby są edukacja społeczna i profilaktyka, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedza na temat danej choroby, a co za tym idzie umiejętność skutecznemu przeciwdziałaniu, jest najważniejszym elementem skutecznej prewencji nadciśnienia. Przemiana stylu życia może doprowadzić do skutecznego obniżenia wysokiego ciśnienia krwi.

Dzięki niewielkim zmianom w sposobie żywienia można osiągnąć znaczące zmiany zdrowotne. Spożycie soli, cukru, tłuszczów nasyconych, alkoholu i tytoniu ma związek z przyrostem masy ciała, otyłością i chorobami serca. Badania wskazują, że istnieje związek przyczynowy między długotrwałym spożywaniem dużej ilości soli a występowaniem wysokiego ciśnienia krwi i nadciśnienia tętniczego.

Powodem jest obniżona zdolność nerek do wydalania soli oraz jej wpływ na same naczynia krwionośne. Ta zależność wyjaśnia, dlaczego spożycie soli wpływa na rozpowszechnienie chorób układu krążenia, wysokiego ciśnienia krwi i nadciśnienia tętniczego.Zmniejszenie spożycia soli do poziomu poniżej 5 g na osobę/dzień nie wiąże się ze zmniejszeniem długoterminowego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych i udarów mózgu. Dlatego właśnie zmiany warto zacząć od dziś. Ważne by przestrzegać zasad zdrowego żywienia, zmniejszyć spożycie soli i alkoholu, regularnie ćwiczyć, znaleźć swój sposób na radzenie sobie ze stresem.

Reklama

Nadciśnienie tętnicze – szczegółowe informacje



Więcej o nadciśnieniu tętniczym oraz skutecznych sposobach walki z tą chorobą można dowiedzieć się dzięki portalowi programu „Cała Polska leczy nadciśnienie” – www.e-medycyna.pl/cpln. Znajdują się tam informacje na temat kampanii, porady, ciekawostki, a nawet przepisy na dania zgodne z dietą DASH – dietą dla nadciśnieniowców. Program zaprasza również na regionalne spotkania edukacyjne. Najbliższe odbędzie się 13 kwietnia w Krakowie.

Zobacz też: 21 marca Światowym Dniem Zespołu Downa

Źródło: materiały prasowe G-COMMUNICATIONS Consultants/kk