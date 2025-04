28 – 29 tydzień



Pod koniec 2 trymestru nasz maluszek ma już rozwinięte wszystkie zmysły. Zaczyna się kształtować jego pamięć. Mózg pracuje nad przetwarzaniem wiedzy i odczuć, związanych z twoim dotykiem. Kiedy dziecko śni, jego gałki oczne się poruszają. Zapamiętuje również zapach – zapach mamy, mleka, skóry.

Reklama

Dziecko ma już ukształtowane rzęsy i brwi. Tworzy się także warstwa podskórna. Tułów i kończyny rosną coraz szybciej, lecz pomimo tego, że ma coraz mniej miejsca, wciąż jest bardzo aktywne. Gdy prostuje nóżki czy rączki, Twój brzuch może zrobić się wypukły.

Delikatne wstrząsy w macicy mogą być spowodowane ruchami klatki piersiowej dziecka. Przypomina to czkawkę. Podczas tych ruchów przelewa się płyn owodniowy, lecz jest to objaw prawidłowy.

Polecamy: Przewodnik - od poczęcia przez pierwsze miesiące ciąży

30 – 31 tydzień



30 i 31 tydzień ciąży to początek trzeciego trymestru – ostatniego.

Krew kończy tworzyć się w wątrobie i śledzionie. Od tego momentu jej produkcja będzie miała miejsce w szpiku kostnym dziecka. Jego skóra jest pomarszczona, ale nie prześwitują już przez nią naczynia krwionośne. Układ nerwowy coraz mocniej się rozwija. Komórki nerwowe przyłączają się do nerwowej sieci. Połączenie między korą mózgową a częściami ciała zaczyna się tworzyć.

To, co mówisz i to, jaki masz nastrój; wszystko to wpływa na Twoje dziecko.

Wkrótce ruchy dziecka staną się mniej gwałtowne, ze względu na wzrost dziecka i zmniejszającą się przestrzeń do skakania.

Zmiany u mamy



Coraz częściej możesz odczuwać skurcze przepowiadające, które przypominają ból miesiączkowy. To sygnał, że macica przygotowuje się do porodu. Ulgę może przynieść wygodniejsza pozycja ciała lub środek rozkurczowy – po konsultacji z lekarzem.

Polecamy: Sen w ciąży – najlepsze pozycje do spania

Przyszłej mamie mogą doskwierać obrzęki kostek i stóp. Pomoże uniesienie nóg lekko w górę lub masaż wykonany przez partnera. Kładąc się spać, aby było wygodniej, warto poukładać poduszki na przykład pod brzuch, gdy leżysz na boku, czy między nogami.

Reklama

Trudności z oddychaniem mogą się pogłębić. Jest to skutek ucisku macicy, która w tym okresie, znajduje się 3 cm nad pępkiem.