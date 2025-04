fot. Fotolia

7 października 2015 obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Na całym świecie jest aż 17 milionów ludzi dotkniętych tą niepełnosprawnością.

Fundacja Kolorowy Świat specjalizująca się w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w ramach Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego prowadzi kampanię pod hasłem 17 milionów. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na codzienność osób z MPD.

W kampanię zaangażowali się polscy aktorzy, muzycy, dziennikarze i politycy. Motywem przewodnim kampanii jest #17milionow. To umowny symbol solidarności z ludźmi dotkniętymi porażeniem. Na Facebook'u od 21 września pojawiają się zdjęcia znanych osób z kartkami z hasłem #17milionow.

– #17milionow ma przypominać o tym, że ludzie z MPD są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Chcą korzystać z przestrzeni miejskiej i brać czynny udział w życiu społecznym. Chcą móc dotrzeć do szkoły, do lekarza, do sklepu czy kina, mając pewność, że nie zaskoczą ich schody, zbyt wysoki próg lub krawężnik. Nie potrzebują litości. Chcą być samodzielni i niezależni. Wierzę, że wspólnymi siłami stworzymy dla nich świat bez barier – mówi prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat Izabela Jachim-Kubiak.

Finał akcji przypada 7 października 2015, ale organizatorzy przewidują, że kampania w internecie potrwa przynajmniej do końca miesiąca.

Zobacz też: Czym jest mózgowe porażenie dziecięce?

Źródło: materiały prasowe/mn

Reklama