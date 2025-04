Niemal każda z nas przynajmniej raz w życiu zmagała się z tą dolegliwością. Tymczasem tak niewiele trzeba, by jej zapobiec.

Reklama

1. Właściwie dbaj o higienę. Okolice intymne myj od przodu do tyłu. Inaczej do cewki moczowej mogą się przedostać bakterie E. coli. Normalnie bytują one w jelicie grubym i są bardzo potrzebne, bo wspomagają proces trawienia. Jeśli jednak przedostaną się do układu moczowego, mogą wywołać stan zapalny. Do mycia używaj łagodnych płynów (Lactacyd, Ziaja Intima). Substancje zawarte w perfumowanych kosmetykach mogą podrażniać błonę śluzową okolic intymnych i sprzyjać infekcji.

2. Wypijaj około 2 litrów płynów dziennie. Inaczej mocz się zagęszcza i łatwiej rozwijają się w nim drobnoustroje. Najlepsza jest nisko- lub średnio zmineralizowana woda mineralna. Ogranicz natomiast kawę i inne napoje z kofeiną oraz alkohol. Odwadniają organizm i podrażniają drogi moczowe.

3. Idź do toalety, kiedy tylko poczujesz parcie na pęcherz. Jeśli mocz zbyt długo w nim zalega, staje się doskonałą pożywką dla E. coli.

4. Noś bieliznę z naturalnych tkanin. Ta ze sztucznych nie przepuszcza powietrza, dlatego sprzyja rozwojowi bakterii.

5. Chroń pęcherz przed zimnem. Latem po kąpieli w morzu czy jeziorze zdejmij mokry kostium. W chłodne dni nie noś kusych bluzek. Przechłodzenie naraża śluzówkę cewki i pęcherza moczowego na atak zarazków.

6. Po każdym stosunku umyj okolice intymne i opróżnij pęcherz. W czasie współżycia może dochodzić do mikrourazów cewki moczowej, co sprzyja wtargnięciu bakterii. Zdarza się to często u kobiet, które rozpoczynają życie seksualne. Dlatego zapalenie pęcherza nazywa się chorobą miesiąca miodowego.

Reklama

7. Pij sok z żurawiny wielkoowocowej lub z czarnej porzeczki. Znajdujące się w nich substancje hamują namnażanie się E. coli i zapobiegają osadzaniu się ich na ściankach pęcherza. Możesz też kupić preparaty z żurawiną (Vitabutin, Urinal).