Rozwój płodu

7 tydzień to czas dynamicznego rozwoju części głowowej zarodka. Powoli wyodrębniają się w niej poszczególne elementy twarzy. Powstają łuki i kieszonki skrzelowe. Łuki dadzą początek szkieletowi twarzoczaszki. Kieszonki natomiast przekształcą się m. in. w gardło, migdałki, części ucha, gruczoły przytarczyczne i grasicę. Powoli wykształcają się elementy twarzy zarodka. Widoczny jest zawiązek oka w postaci kubka ocznego. Pojawia się też dołek nosowy i zawiązek uszu. Zaczątki oczu i uszu znajdują się po bokach głowy, co sprawia, że nie przypominają jeszcze układu na twarzy dziecka.

Największy wpływ na wygląd części głowowej ma rozwój mózgu. Na tym etapie składa się już z tych samych 5 części co mózg dorosłego człowieka. Tyle że ma postać pęcherzyków. Z przedniego odcinka cewy nerwowej najpierw wyodrębniają się 3 pierwotne pęcherzyki: przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie. W 7 tygodniu ciąży dzielą się ostatecznie. Z przodomózgowia powstaje kresomózgowie, z którego później rozwiną się półkule mózgu oraz międzymózgowie. Śródmózgowie nie ulega podziałom. Natomiast z tyłomózgowia wyodrębniają się tyłomózgowie wtórne i rdzeń przedłużony.

Na przełomie 6 i 7 tygodnia układ pokarmowy ostatecznie oddziela się od układu oddechowego (wcześniej były połączone). Daje to sygnał do rozwoju zawiązków płuc i oskrzeli, które będą dojrzewać aż do końca 34 tygodnia ciąży, kiedy to dziecko jest w stanie samodzielnie oddychać.

W zawiązkach kończyn zarysowują się kształty najpierw rąk a 2 dni później stóp. Obecnie przypominają jeszcze płetwy, ale niedługo pojawią się małe paluszki.

Objawy ciąży

Nadal utrzymują się dolegliwości charakterystyczne dla wczesnej ciąży. W 7 tygodniu ciąży kobiety często skarżą się na konieczność częstego oddawania moczu oraz senność i zmęczenie. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić omdlenia.

