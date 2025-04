Chociaż szpitale w Wielkiej Brytanii już mają opóźnienia w realizacji planowych zabiegów, to jednak zalecono placówkom opóźnienie operacji po zakażeniu Omikronem. Pacjenci będą musieli się też w pełni zaszczepić przed planowymi zabiegami. Stanowisko opracowały m.in. dwa Królewskie Kolegia Lekarzy (Royal College of Anaesthetists, Royal College of Surgeons of England) oraz Stowarzyszenie Anestezjologów.

Co najmniej 7-tygodniowa przerwa niezależnie od objawów zakażenia

Brytyjscy eksperci w wytycznych opublikowanych w czasopiśmie „Anesthesia” zalecają, by zachować przynajmniej 7-tygodniowy okres przerwy po zakażeniu koronawirusem, przed zabiegami chirurgicznymi. Argumentują to zwiększonym ryzykiem powikłań okołooperacyjnych. Wytyczne mówią też, że jeśli korzyści z operacji przewyższają potencjalne ryzyko, to okres ten może być skrócony.

Zalecamy zindywidualizowaną, wielodyscyplinarną ocenę ryzyka u pacjentów wymagających planowej operacji w ciągu 7 tygodni od zakażenia SARS-CoV-2. Powinno to obejmować obliczenie wyjściowego ryzyka zgonu i ocenę modyfikatorów ryzyka np. wiek, stan zdrowia – przyp. red. – przeczytamy w brytyjskich wytycznych.

Również bezobjawowe zakażenia koronawirusem mogą, według zaleceń, skutkować komplikacjami związanymi z operacją.

Bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 poprzednimi wariantami zwiększało trzykrotnie ryzyko zgonu okołooperacyjnego w ciągu 6 tygodni po zakażeniu, a założenia, że bezobjawowe lub łagodnie objawowe zakażenie wariantem Omikron nie zwiększa ryzyka, są obecnie nieuzasadnione - czytamy w wytycznych.

W niektórych przypadkach zalecane jest nawet odczekanie dłuższego czasu niż 7 tygodni. Zdecydowanie operacja nie powinna się odbyć w ciągu 10 dni od rozpoznania zakażenia.

Szczepienia pacjentów przed operacjami

Zgodnie z wytycznymi pacjenci przed operacjami powinni również przyjąć szczepionkę przeciwko COVID-19. Oczekuje się pełnego zaszczepienia trzema dawkami z ostatnią dawką co najmniej 2 tygodnie przed operacją.

