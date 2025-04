Zdaniem naukowców, pierwsze śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Po nocy poziom glukozy we krwi jest niski. Brak odpowiedniego posiłku może ten poziom dodatkowo obniżyć, a w konsekwencji zaburzyć funkcjonowanie całego organizmu (w szczególności komórek nerwowych mózgu). Wpływa to niekorzystnie na procesy poznawcze człowieka.

Pierwsze pożywne śniadanie jest szczególnie istotne dla osób uczących się, zwłaszcza dzieci. Z badań wynika, że uczniowie, którzy spożywają prawidłowo skomponowane śniadanie szybciej pracują na lekcjach, popełniają mniej błędów, mają więcej pomysłów i uzyskują lepsze wyniki w testach na sprawność fizyczną. Poranny posiłek zmniejsza również u nich ryzyko nadwagi i otyłości.

Niestety - jak wskazują badania - odsetek dzieci i nastolatków niejedzących śniadań wciąż rośnie. Dane Instytutu Matki i Dziecka z 2010 r. wskazują, że co czwarte dziecko w wieku 6-11 lat nie je śniadania przed wyjściem do szkoły. W przypadku nastolatków, zwłaszcza dziewcząt, odsetek ten jest znacznie wyższy. Wiele dzieci nie przynosi ze sobą drugiego śniadania, a nawet nie je obiadu; statystyki są zatrważające - aż 130 tys. uczniów jest niedożywionych.

