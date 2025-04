fot. Fotolia

Z okazji obchodzonego już po raz trzeci Światowego Dnia Świadomości Raka Jajników ludzie z całego świata są zaproszeni do przyłączenia się do globalnego ruchu, który ma na celu zwiększenie świadomości na temat raka jajników. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest świętowanie naturalnych więzi między kobietami, dlatego organizatorzy proszą o przesyłanie zdjęć o tej tematyce oraz o podpisanie deklaracji świadomości na stronie internetowej www.ovariancancerday.org.

– Już trzeci rok z rzędu obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Raka Jajników, w który angażuje się ponad 78 organizacji z 25 krajów – mówi Elisabeth Baugh, przewodnicząca międzynarodowego komitetu organizacyjnego Światowego Dnia Świadomości Raka Jajników i dyrektor Ovarian Cancer Canada. – Pokazując wyjątkowe więzi, które łączą kobiety, uznajemy siłę, którą mają kobiety, aby sobie wzajemnie pomagać. Nasz wspólny głos symbolizuje globalną grupę wsparcia dla 250 tysięcy kobiet, u których w tym roku zostanie zdiagnozowany rak jajników.

Organizatorzy apelują, aby uczcić kobiety, które znamy, ufamy i kochamy, poprzez zwiększenie świadomości na temat raka jajników. Każdy może przesłać zdjęcie, które podkreśla solidarność z kobietami – śmiejącymi się, bawiącymi się, współpracującymi, aby zmienić świat na lepsze. Z nadesłanych zdjęć zostanie stworzone video, którego premiera będzie miała miejsce 8 maja.

– Nasze dotychczasowe działania pokazały wielki potencjał tej kampanii do zwiększenia świadomości o raku jajników oraz do łączenia i edukacji ludzi na całym świecie – wyjaśniają członkowie komitetu Calaneet Balas. – W 2015 roku chcemy posłużyć się wizerunkiem kobiet, które dbają i wspierają siebie wzajemnie.

W tym roku wszystkie instytucje, które zajmują się zdrowiem kobiet, są zaproszone do współpracy. Działania skierowane są też do indywidualnych osób. Wszyscy ci, którzy podpiszą deklarację z okazji Światowego Dnia Świadomości Raka Jajników dostępną na stronie www.ovariancancerday.org, otrzymają e-kartkę z informacjami na temat choroby. Karta powinna zostać przekazana do najmniej pięciu przyjaciół, którzy z kolei proszeni są o przekazanie jej dalej. Dzięki temu w prosty i szybki sposób informacja o raku jajników zostanie rozpowszechniona.

Każdego roku u prawie ćwierć miliona kobiet na całym świecie diagnozuje się raka jajników, który uśmierca rocznie około 140 tys. osób. Statystyki pokazują, że tylko 45% kobiet z rakiem jajników ma szanse na przeżycie pięciu lat, w porównaniu z 89% kobiet, które chorują na raka piersi. W krajach rozwiniętych i rozwijających się podobna ilość kobiet choruje na raka jajników.

Niedawne oświadczenie Angelina Jolie Pitt o zabiegu profilaktycznego usunięcia jajowodów i jajników z powodu genetycznej predyspozycji do raka jajników i piersi zwróciło uwagę opinii publicznej na kwestię historii choroby w rodzinie. Szacuje się, że około 15-20% przypadków zachorowań spowodowanych jest obciążeniem genetycznym. Przypadki te dotyczą osób, które mają bliskie powiązania rodzinne z osobą, która zachorowała na raka piersi przed 50. rokiem życia i raka jajników w dowolnym wieku. Oprócz informowania o objawach i ryzyku choroby, Światowy Dzień Świadomości Raka Jajników będzie również koncentrować się na profilaktyce.

Działania w mediach społecznościowych obejmują stronę internetową Światowego Dnia Świadomości Raka Jajników oraz profil na Facebooku, Twitterze, YouTubie oraz Pinterest. Na stronie można obejrzeć zdjęcia z 2014 roku, które pokazują działania, dzięki którym deklaracja świadomości dotarła do ponad 15 tysięcy osób.

Po trzech latach Światowy Dzień Świadomości Raka Jajników stał się globalnym ruchem. Dzięki wspólnym działaniom, organizatorzy chcą sprawić, aby na całym świecie, żadna kobieta z rakiem jajników nie czuła się samotna. Dołącz do ruchu poprzez podpisanie formularza deklaracji świadomości oraz przesłanie zdjęć i filmów pokazujących niepowtarzalne więzi na www.ovariancancerday.org.

Źródło: materiały prasowe Edelman Polska/mn

