32 – 33 tydzień



Skóra staje się gładka i różowa. Buzia dziecka jest coraz bardziej okrąglejsza, tak jak i ciało. Tkanka tłuszczowa stanowi około 8% masy ciała. Pojawia się odruch zwężania i rozszerzania źrenic. Tworzy się także system odpornościowy.

Porcja wielkości głowy do wielkości tułowia jest jak u noworodka. Płuca coraz bardziej się rozwijają.

34 – 35 tydzień



W 34 i 35 tygodniu gruczoły nadnerczowe dziecka są już rozwinięte. Często się przeciąga, co może być widoczne na Twoim brzuchu i doskonale odczuwalne. Jąderka u chłopca zstępują z brzuszka do moszny – proces ten może się zakończyć po urodzeniu lub potrwać do 1 roku życia dziecka. Maluch wciąż ćwiczy oddychanie wodami płodowymi.

Trzeci trymestr to zapamiętywanie informacji. Dziecko pamięta swoje ułożenie w macicy i dlatego, po urodzeniu, lubi być kołysane i owijane. To również okres, gdy płód potrzebuje dużej ilości wapnia do prawidłowego wzrostu kości. Magazynuje także żelazo, aby móc wytwarzać krew.

Maluch waży około 2000g i mierzy 35cm.

Zmiany u mamy



Możesz być już zmęczona ciążą i coraz bardziej pragnąć zobaczyć swojego malucha na świecie. Zanim jednak to nastąpi, minie jeszcze trochę czasu. Tymczasem, macica coraz bardziej się powiększa, a jej dno zajmuje miejsce pod żebrami. Ucisk na dolną partię brzucha sprawia, że masz ochotę częściej oddawać mocz. Co pomoże?

Nie wstrzymuj oddawania moczu.

Ćwicz mięśnie dna macicy – ćwiczenia Kegla.

Możesz odczuwać coraz większe zmęczenie przy poruszaniu się, mieć problemy z oddychaniem i snem. Jak sobie pomóc?

Dbaj o prawidłową postawę ciała – nie garb się.

Śpij w pozycji półsiedzącej – dzięki temu brzuch się nieco obniży.

Jak najwięcej odpoczywaj. Przed snem spróbuj się zrelaksować, aby nie mieć problemów z zasypianiem. Jeżeli dziecko boleśnie kopie lub się kręci, zmień pozycję, połóż się na boku.

W przypadku skurczu łydek porozmawiaj ze swoim lekarzem. Może to być informacja, że brakuje Ci magnezu. Pod względem wapnia i magnezu skomponuj dla siebie odpowiednią dietę. Jest to ważne zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego dziecka.

Jeżeli jeszcze nie skompletowałaś wyprawki dla malucha, zrób to teraz. Przygotuj także torbę na porodówkę.

