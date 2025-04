fot. Fotolia

Po wprowadzeniu w 2013 r. nowej definicji – tzw. stylów zdrowia, rozumianych jako strategie dbania o własne samopoczucie, obejmujące wszystkie wymiary zdrowia określone przez WHO (fizyczny, psychiczny i społeczny), najnowsze badanie USP Zdrowie stanowi kolejny krok w poznaniu i rozumieniu podejścia Polaków do zdrowia.

Style zdrowia Polek i Polaków

Poprawni Optymiści

Zmęczeni Herosi

Niepocieszone Podjadaczki

Świadomi Indywidualiści

Pogodni Mędrcy

Pozorne Twardzielki

Towarzyscy Hedoniści

Zdesperowani Buntownicy

Cechy poszczególnych stylów zdrowia

Poprawni Optymiści to najczęściej występujący styl zdrowia zarówno wśród kobiet (26%), jak i mężczyzn (24%). Jednocześnie najbardziej charakterystyczne rysy tego stylu zdrowia reprezentuje więcej Polek niż Polaków – to kobiety badają się bardziej regularnie (59% vs 43%), jedzą owoce i warzywa kilka razy dziennie (51% vs 32%) czy poszukują informacji zdrowotnych (39% vs 26%).

Kobiety silnie reprezentują także styl zdrowia Zmęczonych Herosów (19%), dwukrotnie częściej niż mężczyźni żywiąc przekonanie, że mogłyby lepiej dbać o siebie, ale nie mają na to czasu. 12% kobiet to przedstawicielki Niepocieszonych Podjadaczek, przy czym charakterystyczny jest dla nich brak satysfakcji z relacji z otoczeniem (16% czuje się samotna, a 26% deklaruje, że nie ma na kim polegać). Najmniej kobiet znajduje się w segmentach Towarzyskich Hedonistów (4%), Zdesperowanych Buntowników (6%), Świadomych Indywidualistów (10%) oraz Pogodnych Mędrów (10%). Jedynie co siódma Polka reprezentuje styl zdrowia Pozornych Twardzielek, podczas gdy jest on drugim najbardziej rozpowszechnionym stylem zdrowia mężczyzn (19% Polaków to Pozorni Twardziele).

Zdaniem dr Tomasza Sobierajskiego, socjologa zdrowia „Społeczne i kulturowe role kobiet w Polsce – pomimo zmian, jakie następują – w wielu wypadkach sprowadzają je do roli opiekunki, piastunki, strażniczki domowego ogniska, a inaczej rzecz ujmując osoby odpowiedzialnej za zdrowe funkcjonowanie członków rodziny”.

Źródło: Raport „Style Zdrowia Polek i Polaków” USP Zdrowie

