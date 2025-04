Rozwój zarodka

W 8 tygodniu ciąży zarodek nadal przypomina fasolkę. Jego głowa jest jeszcze bardzo duża w porównaniu do reszty ciała. Za to tułów zaczyna się prostować i staje się coraz wyraźniejszy. Zarodek mierzy już 16 mm i ciągle się powiększa. Jego wygląd zewnętrzny bardzo powoli zbliża się do wyglądu dziecka.

Twarz powoli zaczyna przypominać ludzką. Fałdy i wyrostki utworzone przez zawiązki poszczególnych części twarzy zbliżają się do siebie, aby się całkowicie połączyć na przełomie 8 i 9 tygodnia. Nos, szczęka z wargą górną i żuchwa z wargą dolną łączą się w linii środkowej. Oczy również przesuwają się w centralną część twarzy. Ponieważ w tym czasie powstaje w nich barwnik, stają się też bardziej widoczne. 8 tydzień ciąży to czas intensywnego rozwoju uszu. Z małego zagłębienia – plakody usznej wyodrębniają się wszystkie 3 części ucha: ucho wewnętrzne, środkowe i zewnętrzne. Widać już zawiązek małżowin usznych, na razie w formie małych fałdów po bokach głowy.

W kończynach nareszcie powstają zawiązki paluszków. W 8 tygodniu intensywnie rozwijają się palce u rąk. Są jeszcze ledwo widoczne i połączone ze sobą. Palce stóp powstają trochę później.

Embrion nareszcie będzie miał szkielet. Skupiska komórek mezenchymy w końcu zaczynają przekształcać się w kości. Na razie rozpoczyna się proces tworzenia chrząstki. Dopiero w okresie płodowym zacznie się kostnienie, które potrwa aż do 25 roku życia! Nasz zarodek posiada już chrzęstny zarys kręgosłupa, żeber, mostka oraz kończyn. Powstają też miotomy – zgrupowania komórek, które utworzą poszczególne partie mięśni szkieletowych.

Inne narządy również się rozwijają. W 8 tygodniu ciąży układ pokarmowy składa się z tych samych części co u dorosłego człowieka. Przewód pokarmowy ma jeszcze postać niepofałdowanej rury, ale dzieli się na krótki przełyk, żołądek, dwunastnicę, jelito środkowe i tylne. Obecne są już trzustka i wątroba, która właśnie rozpoczyna produkcję krwi. W układzie moczowym nerki skończyły się już ostatecznie różnicować.

Serce składa się już z 4 ostatecznych części (2 przedsionków i 2 komór) i bije z częstością około 100-140 uderzeń na minutę.

Objawy ciąży

Dolegliwości odczuwane przez przyszłą mamę nadal się utrzymują. Na szczęście przeważnie kobiety w 8 tygodniu ciąży już umieją sobie z nimi radzić. W przezwyciężaniu nudności i wymiotów zwykle pomaga jedzenie drobnych porcji pokarmów o mało intensywnym zapachu kilka razy na dobę. Warto też unikać pożywienia, które wywołuje odruchy wymiotne.

