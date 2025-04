W sobotę 9 lutego 2013 roku „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon" zawita do Centrum Handlowego Auchan Modlińska. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do skorzystania z bezpłatnych badań serca oraz specjalistycznych konsultacji.

Bezpłatne badania serca odbędą się w godzinach od 10.00 do 18.00 w sobotę, 9 lutego 2013 roku do Centrum Handlowego Auchan Modlińska, mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 8.

Podczas ośmiogodzinnej Akcji Medycznej każdy chętny będzie mógł skorzystać z fachowej pomocy w zakresie: badania EKG z opisem oraz interpretacją lekarza specjalisty, badania poziomu cholesterolu, porady dietetyka, pomiaru ciśnienia, obliczenia wskaźnika BMI, określenia czynników ryzyka zawału mięśnia sercowego.

Udział w Akcji jest całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich, którzy zgłoszą się w dniu Akcji.

Głównym celem Akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów oraz profilaktyka kardiologiczna.

Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miasta, czyli hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania, podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Ciekawostka – do badania wykorzystywany jest cyfrowy aparat EKG umożliwiający przesyłanie badań EKG na odległość. Dzięki najnowszym osiągnięciom telemedycyny badanie EKG osoby, która znajduje się w Centrum Handlowym, zostaje przesłane on-line przez mobilny internet do Centrum Monitoringu Kardiologicznego. Lekarz specjalista dyżurujący w centrum niezwłocznie opisuje i interpretuje badanie, które już po chwili możemy wydrukować i wręczyć pacjentowi.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki środkom finansowym oraz wszelkiemu innemu wsparciu pochodzącemu od Organizatora (Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon), Współorganizatora (Centrum Handlowe Auchan Modlińska), Sponsorów (Royal Apple – producent 100% soków jabłkowych, Kardiotele, Opieka i Zaufanie – lider na rynku usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych, Ustronianka – ogólnopolski producent wód mineralnych oraz napojów), zaś nagłośnienie Akcji jest możliwe dzięki Patronom Medialnym (portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl, Polskie Radio RDC) oraz wszystkim życzliwym Mediom.

Źródło: materiały prasowe Kardiofon/mn

