285 milionów ludzi na świecie cierpi na zaburzenia widzenia, z czego 39 milionów to osoby niewidome. Wadę wzroku ma dziś połowa dorosłych Polaków. Jednocześnie ocenia się, że 80% wad wzroku można skutecznie skorygować. Systematyczne badanie oczu pozwala wcześnie wykryć wady i odpowiednio je korygować lub leczyć.

Essilor, członek Międzynarodowej Agencji do Zapobiegania Ślepocie (International Agency for the Prevention of Blindness), zaprasza na bezpłatne badanie wzroku. W czwartek 9 października warszawiacy i podróżni będą mogli skontrolować wzrok. W godzinach 9.00 – 19.00 w hali głównej Dworca Centralnego eksperci Essilor przeprowadzą badania z użyciem specjalistycznej aparatury, postawią wstępną diagnozę, doradzą w odpowiednim doborze szkieł korekcyjnych. Do udziału zaproszeni są wszyscy chętni, w każdym wieku. Badanie potrwa ok. 15 minut; nie jest inwazyjne i można po jego zakończeniu kontynuować podróż. Udział jest bezpłatny.

– Dla dużej części Polaków podstawową formą oceny jakości widzenia jest samoocena – mówi ekspert z Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii UAM, prof. Ryszard Naskręcki – 2/3 Polaków twierdzi, że widzi dobrze lub bardzo dobrze, chociaż połowa z nich nie była konsultowana optycznie lub ich okulary czy soczewki kontaktowe nie są dostosowane do obecnej wady wzroku.

W efekcie pomimo że co drugi Polak korzysta z okularów lub soczewek kontaktowych, wciąż co czwarty ma problem z przeczytaniem gazety czy książki. Dodatkowe wyzwania wiążą się z trendem do starzenia się społeczeństw.

– Szacuje się, że już w 2030 r. co czwarty kierowca na europejskich drogach będzie miał więcej niż 65 lat – dodaje prof. Naskręcki. – Tylko w 2012 roku koszty wypadków drogowych w Wielkiej Brytanii, spowodowanych słabym widzeniem kierowców, przekroczyły 55 mln dolarów!

Kierowanie samochodem, uprawianie ulubionego sportu, praca przy komputerze, czytanie książki: wszystko to wymaga od oczu innego rodzaju aktywności – i innego rodzaju wsparcia ich pracy.

– Każdy z nas posiada kilka lub kilkanaście par butów. A ile mamy par okularów? Okulary to przecież nie tylko bardzo ważny element wizerunku, podkreślający indywidualny styl. Ich najważniejsza funkcja to poprawa jakości widzenia – mówi Justyna Skrzypek z Essilor.

Jak zachować dobry wzrok?

Badaj wzrok przynajmniej raz w roku – wiele wad wzroku można skorygować. Zachęcaj do tego najbliższych – szczególnie dzieci. Dbaj o dobre oświetlenie – najlepiej naturalne. Noś dostosowane okulary lub soczewki kontaktowe – zalecone przez specjalistę. Chroń oczy przed promieniami UV – noś okulary słoneczne z autoryzowanych salonów. Relaksuj się i wysypiaj – nie zarywaj nocy. Jedz zdrowo dla oczu – np. jagody. Dobierz okulary właściwe dla rodzaju aktywności – inne do czytania, inne – na narty.

