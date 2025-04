fot. Fotolia

Agora Bytom, chcąc dbać o zdrowie i dobre samopoczucie swoich klientów, organizuje 8. edycję Śląskiej Jesieni ze Zdrowiem. Już w piątek 9 października na wszystkich zainteresowanych czeka wyjątkowa oferta w strefach zdrowia i piękna. Klienci Agory będą mogli skorzystać m.in. z:

porad i konsultacji kosmetycznych,

porad rehabilitacyjnych,

profilaktyki nowotworowej,

badania poziomu cukru,

badania ostrości wzroku

W czasie VIII Śląskiej Jesieni ze Zdrowiem goście Agory skorzystają z wiedzy specjalistów i szeregu bezpłatnych badań. Na przykład przy stanowisku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu będzie można zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu i przekonać się dzięki alko- i narkogoglom, jak groźne jest kierowanie pod wpływem substancji odurzających. Swoje stoiska zaprezentuje też wiele sklepów związanych ze zdrowiem.

- Pod tym względem to będzie wyjątkowa edycja wydarzenia. Swoją obecność zapowiedziała już ponad połowa najemców. To sklepy, których produkty i usługi związane są ze zdrowym trybem życia – mówi Hanna Petters, dyrektor Agory Bytom.

Goście Agory będą mogli odwiedzić m.in. stoisko Pure Jatomi Fitness, gdzie stanie maszyna mierząca skład ciała. Przy stanowiskach Delikatesów Społem i Tea Room skosztować zdrowej żywności oraz przeprowadzić degustację miodów z Pasieki Naturalny Miód. Oprócz tego można liczyć na porady w strefie piękna – eksperci Akademii Stylizacji Paznokci doradzą, jak dbać o paznokcie i opowiedzą o metodach ich leczenia, a przy stoisku Superpharm czekają porady z zakresu wizażu i konsultacje kosmetyczne. Możliwe będzie także bezpłatne badanie wzroku, które przeprowadzą specjaliści z Vision Express i Fielmann.

Głównym celem Śląskiej Jesieni ze Zdrowiem jest przede wszystkim nakłonienie do profilaktyki. Agora Bytom to miejsce wybrane nieprzypadkowo – odwiedzają je codziennie setki osób. Młodsi, starsi, rodziny z dziećmi. Cykliczne wydarzenie, jakim jest Śląska Jesień ze Zdrowiem, ma wartość edukacyjną – ma promować dobre nawyki od najmłodszych lat. Sprawić, że większą wagę będziemy przywiązywać do zdrowego trybu życia, prawidłowego odżywiania i regularnego wykonywania podstawowych badań, jak morfologia krwi czy pomiar poziomu cukru w organizmie, które będzie można wykonać przy stanowisku Fundacji Unii Brackiej.

- Takie badania pozwalają nam dostrzec pierwsze sygnały ostrzegawcze, które mogą pomóc uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych. Chcemy przede wszystkim promować dobre nawyki, by zawczasu ustrzec ludzi przed chorobami cywilizacyjnymi – mówi Barbara Dziuk, radna sejmiku śląskiego i współorganizatorka VIII Śląskiej Jesieni ze Zdrowiem.

W Agorze Bytom czekają także porady z zakresu profilaktyki nowotworowej. Wszystko w związku z 10-leciem inicjatywy Różowa Wstążka, która ma zwiększać świadomość problemu, jakim jest zachorowalność na raka piersi i raka szyjki macicy wśród kobiet.

