Czy zawał może powrócić?

Prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca jest większe u osoby, u której już kiedyś wystąpił zawał serca. Oznaczy to, że zawał ma dużą tendencję do nawracania. Wydaje się być to logiczne – naczynia wieńcowe, w których zaawansowany proces miażdżycowy doprowadził do zawału, mogą ponownie spowodować niedokrwienie mięśnia sercowego. Stosowanie odpowiedniej diety, zmiana nawyków i profilaktyka zdrowotna mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia ponownego zawału do minimum.

Ponowny zawał

Do jakich powikłań może dojść po zawale serca?

W zawale serca najgorsze nie jest samo niedokrwienie mięśnia sercowego, ale jego konsekwencje. Powikłania zawału dzielimy na ostre i przewlekłe. Najgorszym ostrym powikłaniem zawału serca jest nagłe zatrzymanie krążenia i zgon sercowy. Do przewlekłych powikłań choroby, wpływających na jakość życia chorego, zaliczamy pozawałowe zaburzenia rytmu serca, powikłania zakrzepowo-zatorowe oraz ostrą niewydolność serca.

Powikłania zawału serca

Jak przebiega leczenie po zawale serca?

Podstawowe dwa cele leczenia pozawałowego to poprawa jakości życia i jego przedłużenie. Statystyki nie pozostawiają wątpliwości – choroba niedokrwienna serca jest główną przyczyną zgonów na świecie oraz jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Poprzez przedłużenie życia rozumiemy przede wszystkim zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ponownego zawału czy innych chorób serca. Poprawa jakości życia to natomiast powrót do wszelkich aktywności, które mogły zostać przez zawał zahamowane. Zaliczamy tutaj aktywność fizyczną, zawodową, towarzyską, rodzinną i seksualną.

Leczenie osób z przebytym zawałem serca

Jak żyć po zawale serca?

Wiele osób doświadcza stresu pozawałowego. Wynika on ze strachu przed kolejnym zawałem, częstymi wizytami u lekarza, koniecznością przyjmowania wielu leków oraz wizją zmiany dotychczasowego sposobu życia. Zmiana życia po zawale serca nie musi być jednak tak drastyczna.

Profilaktyka wtórna zawału serca, czyli zapobieganie nawrotom zawału, to przede wszystkim zwalczanie czynników ryzyka zawału. Do podstawowych elementów profilaktyki zawału należy rzucenie nałogów, szczególnie palenia papierosów, leczenie współwystępujących chorób (nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, hipercholesterolemii) i normalizacja masy ciała. W profilaktyce zawału bardzo dobre efekty przynosi zmodyfikowanie diety. Zmiana nawyków żywieniowych pomoże w zmniejszeniu masy ciała, a także wspomoże walkę z hipercholesterolemią – przyczyną miażdżycy.

Zmiana stylu życia po zawale

Jak powinna wyglądać dieta dla osób po zawale?

Odpowiednia dieta po zawale serca jest jedną z podstawowych, żelaznych zasad zdrowego życia. Dieta powinna być lekkostrawna, bogatoresztkowa (bogata w błonnik), z dużą ilością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, warzyw i owoców. Takie potrawy są składnikami tak zwanej diety śródziemnomorskiej, która jest często polecana dla osób po zawale. Należy unikać również tłustych potraw, nadmiaru cukrów i soli. Pamiętaj, żeby dostosować dietę do swoich indywidualnych potrzeb i chorób dodatkowych – nadciśnienia, cukrzycy, otyłości, hipercholesterolemii.

Dieta pozawałowa

Jaka aktywność fizyczna jest odpowiednia po zawale?

Aktywność fizyczna po zawale jest wręcz niezbędna dla prawidłowej rehabilitacji serca. Chorzy pytają jednak często o to, czy uda im się powrócić do dawnej aktywności sprzed zawału. Serce po zawale jest na zawsze zmienione. Prawdą jest, że nie będziesz mógł uprawiać intensywnie i wyczynowo sportu.

Lekarze bardzo pozytywnie wypowiadają się natomiast o dyscyplinach ogólnousprawniających, takich jak pływanie, spacery, czy jazda na rowerze. Spacerowanie dobre jest dla początkujących – z czasem można pokonywać coraz dłuższe dystanse. Jazda na rowerze bardzo dobrze usprawnia pracę mięśnia sercowego.

Aktywność fizyczna po zawale

Po zawale musisz odwiedzać swojego lekarza o wiele częściej niż wcześniej. Systematyczne kontrole lekarskie są bardzo ważne po zawale serca. Jeśli w Twojej przychodni jest to możliwe, umów się na kilka wizyt od razu w odpowiednich odstępach czasu, jakie zaleci lekarz. Pamiętaj też o badaniach – musisz wykonać je bezpośrednio przed wizytą lekarską (maksymalnie tydzień przed), aby ich wyniki były aktualne.

Współpraca z lekarzem po zawale serca

Jak wrócić do pracy po zawale?

Zawał serca to bardzo traumatyczne wydarzenie. Dotyka zarówno sferę życia rodzinnego, osobistego, jak i zawodowego. W części przypadków zawał serca może być ściśle związany z pracą. Może nawet nosić znamiona choroby zawodowej, wywołanej przez określone czynniki ryzyka zawału serca, głównie przewlekły stres. Jeśli praca zajmuje dużo czasu i stanowi główną część Twojego życia, musisz zastanowić się, czy warto wracać do aktywności zawodowej. Decyzja należy do Ciebie. Musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim względy zdrowotne.

Aktywność zawodowa po zawale