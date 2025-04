Ablacja laserowa to proces odparowywania materiału za pomocą lasera o specjalnie dopasowanej wiązce promieniowania.Ten rodzaj ablacji wykorzystuje się w leczeniu m.in. żylaków, mięczaka zakaźnego, do usuwania złogów migdałkowych.

Ablacja laserowa żylaków

Ablacja laserowa żylaków, czyli inaczej EVLT(ang. EndoVenous Laser Treatment) to mało inwazyjny i bardzo skuteczny zabieg leczenia żylaków. Polega na wprowadzeniu do żyły włókna, którego końcówka emituje światło lasera. Laser powoduje natychmiastowe obkurczenie i zamknięcie żylaka. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i nie wymaga leżenia w szpitalu. Niestety, ablacja laserowa żylaków jest dostępna tylko w prywatnych placówkach. Koszt wyleczenia jednej nogi to ok. 3 tys. zł.

Ablacja mięczaka zakaźnego

Mięczak zakaźny to łagodna wirusowa choroba skóry, która najczęściej dotyka dzieci. Charakterystyczne dla niej zmiany skórne mają postać drobnych guzków o cielistym zabarwieniu. Często znikają same, niekiedy jednak wymagają leczenia - wyłyżeczkowania lub właśnie ablacji laserowej. Jej koszt to ok. 50 zł.

Ablacja laserowa migdałków

Zabieg ma na celu zamkniecie krypt migdałkowych, w których gromadzą się kamienie migdałkowe mogące przyczyniać się do brzydkiego zapachu z ust. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, po oczyszczeniu krypty. Koszt od 700 zł.

