Zapominanie to często wynik nadmiernego obciążania pamięci. Przy natłoku spraw do zapamiętania mózg, który pamięcią zawiaduje, nie nadąża z pracą. Gorzej wtedy rejestruje i utrwala wszystkie informacje, a potem trudno mu je odtworzyć. Problem niestety pogłębia się wraz z wiekiem, bo z upływem lat komórki mózgowe kurczą się, a połączenia między nimi zużywają, co pogarsza pamięć. Czy ten niekorzystny proces można zahamować? Tak! Oto sprawdzone sposoby.

Żyj zdrowo

Aby jak najdłużej utrzymać pamięć w nienagannym stanie, musisz przede wszystkim:

- dobrze się wysypiać. Sen jest ważny, bo właśnie wtedy, gdy śpimy, w mózgu zachodzą intensywne procesy przetwarzania i zachowywania informacji, które chcemy zapamiętać. Zapewnij więc sobie od 6 do 8 godzin zdrowego snu. Przyjdzie ci to łatwiej, gdy zawsze będziesz kłaść się do łóżka i wstawać o tej samej porze, temperaturę w sypialni ustawisz na 15–18 st., a kolację będziesz jeść najpóźniej na 2 godziny przed pójściem spać;

- uprawiać sporty lub regularnie ćwiczyć. A więc biegaj, spaceruj, wsiadaj na rower! Kiedy się ruszasz, twój organizm wytwarza substancje zabezpieczające komórki nerwowe przed zniszczeniem;

- codziennie spędzać na dworze choć pół godziny. I często wietrzyć mieszkanie. Przebywanie w dusznych, przegrzanych pomieszczeniach rozleniwia umysł. A niedotlenione komórki nerwowe nie tylko źle funkcjonują, ale nawet giną.

Jedz z głową

Pamięci sprzyja niskokaloryczna i uboga w tłuszcze zwierzęce dieta. Zapobiega odkładaniu się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Krew może wówczas bez zakłóceń transportować składniki odżywcze do komórek mózgowych. Ale uwaga! Nie jest obojętne, co jadasz. By dobrze zapamiętywać, mózg potrzebuje ściśle określonych produktów. Jedz zatem:

- ryby morskie – tuńczyka, makrelę, łososia. Mózg ma na nie wprost wilczy apetyt, bo zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, które przeciwdziałają miażdżycy. Są ponadto (obok drobiu, fasoli i pestek dyni) bogatym źródłem stymulującego pamięć cynku;

- kiełki pszenicy, migdały. Dostarczą ci witaminy E, która pobudza pamięć, bo wymiata z ustroju wolne rodniki nie mniej skutecznie niż witaminy A i C;

- warzywa i owoce. To skarbnica dobroczynnych dla pamięci witamin A i C. Tej pierwszej najwięcej znajdziesz w marchwi, pomidorach i rzodkiewkach. Drugiej szukaj w cytrusach, czarnych porzeczkach, czerwonej papryce. Świetnie chronią szare komórki przed działaniem wolnych rodników – związków powodujących uszkodzenie komórek;

- pieczywo pełnoziarniste. Jest bogate w poprawiające pracę mózgu witaminy z grupy B oraz magnez.

Trenuj szare komórki

By usprawnić pamięć, wystarczą proste codzienne ćwiczenia:

- napisz 5 rzeczowników z tym samym przedrostkiem, np. „pod” (podpis, podłoga...). Potem zakryj kartkę i odtwórz te słowa z pamięci;

- z każdej litery dowolnego imienia (najlepiej długiego), utwórz jak najwięcej innych imion;

- jeśli zawsze czeszesz się czy pudrujesz nos prawą ręką, zacznij robić to lewą. Zmiany zaskoczą twój mózg, który zintensyfikuje wtedy pracę.

Zażyj, by nie zapominać

Przy kłopotach z pamięcią warto sięgnąć po specjalne preparaty wspomagające pracę mózgu. Możesz łykać pastylki z lecytyną (np. Lecytyna 1200) czy kapsułki z wyciągiem z miłorzębu japońskiego (np. Bilobil, Ginkofar), który poprawia krążenie krwi w mózgu. Wzmocnieniu pamięci służy też tonic Buerlecithin zawierający lecytynę sojową oraz preparat Memory Formula z magnezem, wyciągiem lecytyny sojowej i miłorzębu japońskiego. Preparaty kupisz bez recepty.

Wrogowie pamięci

Papierosy. Nikotyna wypłukuje z ustroju ważne w procesach myślowych składniki, m.in. magnez.

Nadciśnienie. Prowadzi do przyspieszonej utraty komórek mózgowych, szczególnie po 50. roku życia.

Tłuszcze zwierzęce. Spożywane w nadmiarze, prowadzą do zmian miażdżycowych i niedotlenienia mózgu.

Doceń przyjemności

Cudownym lekiem na dobrą pamięć są:

- zabawy myślowe: krzyżówki, rebusy, puzzle... To świetny trening dla mózgu!

- aromaterapia. Odrobiną olejku z rozmarynu lub bazylii skrop chusteczkę do nosa i od czasu do czasu wdychaj miły zapach. Mózg się wówczas uaktywnia!

- masaż. Opuszki palców połóż na środku czoła i łagodnie przesuwaj w kierunku skroni. Potem rysuj palcami małe kółka na skroniach. Następnie chwytaj dłonią kępki włosów blisko skóry i delikatnie je pociągaj. Zabieg relaksuje i... odmładza umysł.

- śmiech. Radosny nastrój powoduje zwiększenie przepływu krwi w mózgu, co ułatwia zapamiętywanie. Jeśli więc chcesz coś wbić sobie do głowy, obejrzyj wcześniej dobrą komedię. Efekt murowany!

Anna Leo-Wiśniewska