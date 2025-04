Adenoidektomia, – czyli jak się pozbyć migdałka…

Chirurgiczne usunięcie zmienionego migdałka gardłowego zwane jest adenoidektomią. Migdałek gardłowy jest częścią pierścienia Waldeyera, który stanowi tkankę limfatyczną gardła. Tkanka ta jest elementem układu immunologicznego, który ma za zadanie obronę gardła przed atakiem patogenów.

Czasami jednak migdałek gardłowy nie spełnia swojej funkcji i zamiast bronić nasze gardło przed infekcjami staje się celem inwazji bakterii czy wirusów. Bywa również, że adenoid przerasta, co może doprowadzić do braku drożności ujścia trąbki słuchowej. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest operacja chirurgiczna.

Jakie są wskazania do adenoidektomii?

Usunięcie migdałka gardłowego rozważane jest w sytuacji:

- często nawracającego ostrego zapalenia zatok przynosowych lub infekcji przewlekłej,

- nawracającego ostrego lub przewlekłego zapalenia ucha środkowego,

- nieprawidłowości rozwojowych dotyczących jamy ustnej oraz zaburzeń w uzębieniu,

- zablokowania ujścia gardłowego trąbki słuchowej przez adenoid.

Adenoidektomia daje bardzo korzystne rezultaty w nawracających zapaleniach ucha środkowego, a szczególnie w wysiękowym zapaleniu ucha środkowego.

Czy istnieją przeciwwskazania do zabiegu?

Adenoidektomii nie należy robić, gdy chory ma: zaburzenia w układzie krzepnięcia, niektóre wady rozwojowe (rozszczep podniebienia, rozdwojenie języczka, krótkie podniebienie), choroby nerwowo-mięsniowe(szczególnie dzieci). Wskazaniem do przełożenia zabiegu jest zły stan chorego (np. zakażenia tkanki chłonnej w ostrej fazie).

Powikłania…

Usunięcie migdałka gardłowego należy do zabiegów operacyjnych, jest więc obarczone ryzykiem powikłań. Powinno być zatem wykonywane tylko w sytuacji, gdy są jednoznaczne wskazania do zabiegu.

W wyniku adenoidektomii może wystąpić krwawienie. Jest to najczęstsza konsekwencja zabiegu. Inne powikłania operacji, zdarzają się rzadziej. Obejmują m.in.: bóle gardła, bolesne przełykanie (co może prowadzić do przyjmowania zmniejszonej ilości płynów i odwodnienia), obrzęk języczka i podniebienia miękkiego (powodujące trudności w oddychaniu).

Wskazania do usunięcia migdałka gardłowego nie mogą być ustalane zbyt pochopnie, ponieważ zabieg może dać późniejsze powikłania. Adenoidektomia jest wykonywana wtedy, gdy wyczerpane zostały metody leczenia zachowawczego.

