Wyniki badań przeprowadzonych na SWPS w Warszawie wskazują, że znacznie częściej agresywnych słów w stosunku do innych kierowców używają kobiety niż mężczyźni. Agresja drogowa jest też charakterystyczna dla osób androgynicznych (męskich kobiet, kobiecych mężczyzn) i tych, których cechuje wysoki poziom neurotyzmu lub ekstrawersji.

Badanie na 200 kierowcach, w wieku 18-68 lat, przeprowadziła Karolina Konieczna, absolwentka psychologii, pod czujnym okiem neurobiologa dr Doroty Bednarek. Okazało się, że podczas jazdy samochodem, kobiety częściej niż mężczyźni używają agresywnych wyrażeń w stosunku do pozostałych uczestników ruchu. – Na ich werbalną agresję składa się głównie głośne obrzucanie przezwiskami, przezywanie pod nosem, głośne przeklinanie, a także krzyczenie na pozostałych kierowców – tłumaczy Karolina Konieczna, autorka badania.

Wyniki pokazują również, że bez względu na płeć, agresywne wyrażenia są częściej używane wśród osób z wysokim poziomem cech kobiecych, czyli u kobiecych kobiet i kobiecych mężczyzn, posiadających więcej cech stereotypowo przypisanych do kobiet, takich jak wrażliwość, łagodność, kokieteria itp. Spośród wszystkich typów płci psychologicznej najwyższy stopień agresji zaobserwowano u osób androgynicznych, czyli posiadających cechy zarówno kobiece, jak i męskie, uniezależnione od płci biologicznej. W badaniu nie stwierdzono związku poziomu kobiecości z agresją fizyczną.

– Agresja językowa jest jedyną miarą agresji, w której kobiety nie ustępują, a nawet czasem przewyższają mężczyzn. W tym sensie agresja werbalna kobiet kierowców, nie jest wynikiem bardzo zaskakującym. Zastanawiające natomiast jest to, że niezgodnie ze statystykami wypadków, opisane tu badanie nie wykazało przewagi mężczyzn w agresji polegającej na stwarzaniu zagrożenia w ruchu drogowym, jak np. celowe zajeżdżanie drogi czy przekraczanie prędkości – komentuje wyniki badania dr Dorota Bednarek.

Przeprowadzona podczas badania analiza cech osobowości wskazuje także na większą liczbę agresywnych zachowań za kierownicą wśród osób z wyższymi wynikami na skalach neurotyczności, czyli u takich, które częściej ulegają negatywnym emocjom i stresowi. W takim samym stopniu agresywne są także osoby ekstrawertyczne. Natomiast najmniejsze nasilenie zachowań agresywnych na drodze zaobserwowano u osób otwartych na nowe doświadczenia życiowe oraz u osób ugodowych, czyli wyrażających się zaufaniem do innych, skromnych, prostolinijnych i skłonnych do ustępstw.

Źródło: SWSP Warszawa

