Ajurweda nie jest ani medycyną Wschodu, ani Zachodu. Próżno szukać jej korzeni w starożytności i we współczesności. Ajurweda jest bowiem jedna i uniwersalna dla wszystkiego, co żyje. To, najogólniej mówiąc, wiedza o życiu, prosta i praktyczna nauka, której zasady mają szerokie zastosowanie w codziennym życiu każdej jednostki. Ajurweda to „matka medycyny”, która pomoże żyć zgodnie z naturą, by codziennie cieszyć się zdrowiem. Dzięki ajurewdzie można spojrzeć z nowej perspektywy na własne nawyki żywieniowe, skonstruować optymalną dla siebie dietę i nauczyć się dokonywać diagnozy swojego stanu zdrowia oraz leczyć choroby i schorzenia.

Zaburzenia fizyczne powstają wskutek braku równowagi pomiędzy energiami, dlatego dzięki ajurwedzie dowiesz się, jak uzyskać harmonię między naturą, wszechświatem i samym sobą, by polepszyć swój stan zdrowia. Terapia ajurwedą obejmuje użycie ziół, kolorów, kamieni i metali. Autorka podaje przykładowe symptomy nierównowagi, zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej, i na każdą z nich znajduje naturalne lekarstwa. Na przykład, na niepokój i troski niezastąpione jest drzewo sandałowe i pomarańcza. Dla osób skarżących się na niski poziom energii ratunkiem jest kurkuma i goździki. Z kolei osoby nerwowe znajdą spokój w cynamonie i eukaliptusie. Całe bogactwo naturalnych składników w trosce o twoje zdrowie.

Dla zachowania pełni sił i jasności umysłu potrzebne są także odpowiednie kolory. Dla zachowania dobrego samopoczucia powinno się używać dużo jasnych barw, mających kojący wpływ, np. białego i niebieskiego. Dla pobudzenia zmysłów i ciała wybierz czerwienie i pomarańcze. Otaczaj się kolorami tęczy w każdej sytuacji, nawet kiedy śpisz i jesz, dlatego często zmieniaj kolor pościeli i przyozdabiaj jedzenie różnymi kolorami.

Książka „Ajurweda – medycyna indyjska” jest skierowana do każdego, kto pragnie zapewnić optymalne funkcjonowanie swojego organizmu i uregulować relacje z otoczeniem. Z odnalezieniem właściwej recepty na codzienne dolegliwości nie będzie żadnego problemu, ponieważ zasady medycyny indyjskiej zostały wyjaśnione w sposób prosty i jasny do zrozumienia dla każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia i pozycji społecznej. Dzięki przykładom z życia codziennego autorka ukazuje uniwersalność ajurwedy w każdym jej aspekcie. Udowadnia, że poprzez odpowiednią dietę i życiowe nawyki można przeciwdziałać zmianom w środowisku wewnętrznym i samemu tworzyć równowagę w siłach wewnętrznych w nim działających. Każdy, kto na co dzień będzie korzystał z dobrodziejstw ajurwedy, może być pewny, że zachowa zdrowie i dobre samopoczucie każdego dnia.

