Brytyjscy naukowcy dowiedli, że istnieje ścisły związek pomiędzy myciem rąk a liczbą zachorowań dzieci na infekcje górnych dróg oddechowych i układu pokarmowego. Dlatego też "Akademia Czystych Rąk Carex" wraz z partnerem akcji marką Carex, skupia swe działania na nauce prawidłowego mycia rąk.

Z nowym rokiem szkolnym rusza III edycja "Akademii Czystych Rąk Carex". Pragniemy zaprosić szkoły do aktywnego uczestnictwa w tym programie. Na uczestników Akademii czekają materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli w wersji drukowanej i elektronicznej. Na ich podstawie nauczyciele przeprowadzą lekcje z higieny rąk, a uczniowie poprzez zabawę zapoznają się z tematami: zdrowia oraz bakterii i wirusów. Szkole przyznamy Dyplom Szkoły Czystych Rąk, dokumentujący uzyskaną wiedzę z zakresu właściwej higieny rąk.

Pierwszych 300 szkół z całej Polski, które zgłoszą się do Programu, otrzyma od organizatorów:

Bezpłatne, wydrukowane materiały edukacyjne,

Zestaw antybakteryjnych mydeł Carex o równowartości rynkowej 600 zł.

Dla nauczycieli jest to doskonała okazja do "budowania" teczki nauczyciela i zyskania dodatkowej wiedzy! Zestaw edukacyjny zawiera materiały instruktażowe wraz z gotowym scenariuszem do przeprowadzenia zajęć oraz podręczniki i ćwiczenia dla uczniów.

Na specjalnie stworzonym profilu na portalu Facebook – Carex Polska, będą zamieszczane przydatne ciekawostki i informacje. Dostępny będzie również film instruktażowy, pokazujący przykładową lekcję, przeprowadzoną przez pana Dr med. Pawła Grzesiowskiego z Instytutu Profilaktyki Zakażeń.