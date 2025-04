Spotkanie będzie organizowane według autorskiego programu Jadwigi Możdżer "Wielkie dzieła w małych rękach". Uczestnikiem happeningu może być każdy, kto chce poznać świat starobaśniowości. Jak zapewniają organizatorzy, podczas tej akcji nawet bardzo dorośli poczują się bardzo młodzi.

W zaproszeniu Jadwiga Możdżer napisała:

„Czy wiecie, że na słonecznej polanie w Historycznym Jelitkowskim Parku rośnie zaczarowana japońska wiśnia, która na wiosnę obsypuje się różowym kwieciem, a w sierpniu owocami naszej wyobraźni? W tym roku będą to książki dla dzieci oraz napisane przez dzieci, w tym również Wasze, jeśli przyniesiecie je ze sobą!

Park rozkwitnie barwami dziecięcych rysunków. Pełno będzie tańców, muzyki, konkurencji sportowych zabaw i łakoci z chatki Baby Jagi. Oczekujemy Cesarza wraz ze swoim dworem prosto Chin, Pyzy z Polskich dróżek i wielu innych gości specjalnych. A może z parkowych zieleni wyłoni się Shrek?

Honorowymi, najważniejszymi gośćmi będziecie oczywiście Wy! Przyjdźcie w ulubionych baśniowych przebraniach. Warto przypomnieć sobie baśnie i piosenki z dzieciństwa Waszych rodziców i dziadków, by wziąć udział w konkursach z nagrodami.”

I dodaje: „Współczesność redukuje pole wyobraźni oferując gotowe wizje na szklanym ekranie, a dzieci potrzebują aktywnego przeżywania przygód, autentyczności spotkania, podejmowania wyzwań, zdobywania, stawania się kimś, kto odmienia lub ratuje cały świat. Wejście w artystyczną kreację świata , w pięknym otoczeniu, pełnym muzyki, tańca, zabaw, niezwykłych strojów i nastrojów i autentyczne przeżywanie tego wydarzenia, trwale zapisuje się w pamięci, ożywia wyobraźnię i stawia pomosty między nami, światem tradycji naszych następców i przodków".

Autorski program Jadwigi Możdżer „Wielkie dzieła w małych rękach” został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska. Do współpracy zostali zaproszeni: Ewa Topolan, Anna Róg, Mariola Świgulska, Marian Rajski.

Źródło: Akademia Młodej Sztuki/ mk

