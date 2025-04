"We współczesnym świecie trudno jest odróżnić prawdziwie wartościowe produkty od sprytnie reklamowanych, niezdrowych żywnościowych „nowinek”. Zła dieta szybko zaburza naturalne mechanizmy obronne, a korzystanie z udogodnień cywilizacyjnych staje się przyczyną wielu zdrowotnych schorzeń" – mówi Andrzej Pietrucha, Prezes Fundacji BOŚ. Fundacja od kilku lat promuje ideę zdrowego stylu życia za sprawą oryginalnych programów i konkursów. "Należy wykreować modę na zdrowie przede wszystkim wśród młodzieży, która jest najbardziej podatna na współczesne trendy – mówi Andrzej Pietrucha - Powrót do zasad zrównoważonego życia, mającego na względzie poszanowanie praw natury; a w tym także natury człowieka jest jednym z najpilniejszych zadań współczesnej edukacji".

Nowy program Fundacji BOŚ, „Czas na zdrowie”, łączy rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwego stylu życia z dawką zdrowej zabawy. Konkurs ma formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli i rodziców. W pierwszym etapie zespoły uczniów, działające pod opieką nauczyciela, zdobywają, a następnie promują wśród społeczności szkolnej wiedzę z zakresu dokonywania wyborów służących zdrowiu. Drugi etap stanowi organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia, który będzie obfitował w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe dla młodzieży i dorosłych, zdrowy poczęstunek oraz udział zaproszonych przez młodzież gości. Główny punkt programu to pokaz serii filmów edukacyjnych pt. „Śmietnik w mojej głowie”. Filmy, powstałe w konsultacji ze specjalistami z ośrodków naukowych i uczelni wyższych, w lekki, zabawny sposób mówią o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie oraz sposobach ich przełamywania. Pozwalają na zrozumienie problematyki przez widzów należących do różnych grup wiekowych.

Organizatorom najciekawszych i najlepiej przeprowadzonych Festynów Zdrowia Jury przyzna atrakcyjne nagrody. „Nie ma jednego, łatwego przepisu na zdrowie – zauważa Barbara Lewicka – Kłoszewska, Wiceprezes Fundacji BOŚ. – Każdy musi znaleźć swoją świadomą drogę, ale realizowane przez nas akcje udowodniają, że młodzieży nie brakuje pod tym względem kreatywności".

Relacje z kolejnych etapów konkursu uczestnicy będą składać drogą internetową. Również w Internecie, na stronie www.aktywniepozdrowie.pl (w zakładce „Czas na zdrowie”) można znaleźć szereg materiałów wspomagających wypełnienie zadań konkursowych, przykładowe przepisy kulinarne, reguły gier ruchowych itp. Zapisy do programu potrwają do 19 marca – zapraszamy!

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Jedyna taka fundacja w Polsce – stworzona przez bank z myślą o ochronie środowiska i zdrowym stylu życia. Kształtuje proekologiczne postawy Polaków. Angażuje do działania różne grupy społeczne: dzieci i młodzież, organizacje społeczne, pracowników Banku. Uruchamia energię ludzi i potencjał kapitału. Stawia na programy długofalowe – szczególnie na tak istotne kwestie, jak zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna najmłodszych.

Wychodząc naprzeciw alarmującej sytuacji we współczesnym społeczeństwie, Fundacja Banku Ochrony Środowiska podejmuje działania polegające na przeciwdziałaniu narastającemu problemowi otyłości w ramach programu „Aktywnie po zdrowie”. Na program składa się realizacja wielu projektów, które spina merytorycznie tematyka promocji zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej, aktywności fizycznej i ochrony środowiska.

Adresatem są wszystkie grupy społeczne: osoby dorosłe, rodzice i opiekunowie, dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, osoby zajmujące się żywieniem zbiorowym i itd.

Dla każdej z tych grup przygotowane zostały konkretne, „szyte na miarę” ogólnopolskie projekty edukacyjne, np. :

dla dzieci z klas I-III – całoroczny program „Zdrowo jem więcej wiem” /II edycja/ ma on charakter mię­dzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia. Poprzez uświadamianie nauczycielom, rodzicom oraz dzieciom jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność sportowa zmieniamy świadomość społeczną. Do drugiej edycji zapisało się ponad 1000 zespołów szkolnych;

dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej – konkurs filmowy „Nakręć się na zdrowie" – jego celem jest przełamanie negatywnych stereotypów na temat ekologicznej żywności wśród młodych ludzi oraz przygotowanie spotów promujących zdrowe odżywianie.

– jego celem jest przełamanie negatywnych stereotypów na temat ekologicznej żywności wśród młodych ludzi oraz przygotowanie spotów promujących zdrowe odżywianie. dla szkół wszystkich szczebli – program przebudowy asortymentu sklepików szkolnych pt. „Sklepiki szkolne zdrowa reaktywacja”.

Baza wiedzy całego Programu znajduje się na stronie www.aktywniepozdrowie.pl. Oprócz materiałów przygotowanych dla szkół znajduje się tutaj ponad 400 artykułów, ciekawych przepisów na zdrowe posiłki (jako pierwsze i drugie śniadanie) oraz diety przygotowane przez dietetyków z SGGW w Warszawie. Portal skierowany jest przede wszystkim do osób dorosłych.

Wortal Zdrowie.wieszjak.polki.pl objął patronat medialny nad tą akcją.

