Wspieramy Klinikę Onkologii przy ul. Wawelskiej w Warszawie.



Koronkowa fioletowa bransoletka, ręcznie wykonana przez koniakowskie koronczarki, zdobi już nadgarstek wielu znanych Polek. Noszą ją aktorki Anna Korcz i Alicja Bachleda–Curuś – ambasadorki kampanii „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”. Bransoletkę mają także Kayah, Natalia Kukulska, Anna Serafińska, Anna Szarmach oraz czternaście znanych Polek, które wzięły udział w sesji fotograficznej do kalendarza, promującego Akcję Fioletowa Bransoletka. Są wśród nich modelki, aktorki, piosenkarki, fotografki, dziennikarki. Fioletową bransoletkę ma nawet jedna z najmłodszych gwiazd - Jadzia Nalepa, znana z programu TVP „Duże dzieci”. Bransoletka, mimo że nawiązuje do najnowszych trendów w modzie, to coś więcej niż tylko modna ozdoba.

Kupując Fioletową Bransoletkę, pomagasz chorym kobietom!



Fioletowa Bransoletka to symbol nadziei i przełomu w walce z rakiem szyjki macicy, jakim jest wprowadzenie pierwszej szczepionki chroniącej przed zakażeniem wirusem HPV – głównej przyczynie raka szyjki macicy. Znane kobiety zdecydowały się ją założyć, aby zamanifestować, że są świadomymi i nowoczesnymi kobietami, które wiedzą, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia, potrafią o nie zadbać i otoczyć opieką najbliższych. Jednocześnie Fioletowa Bransoletka jest deklaracją solidarności z kobietami, którym przed chorobą nie udało się ustrzec, bo na raka szyjki macicy zachorowały wcześniej.

Nabywając Fioletową Bransoletkę z limitowanej serii możemy wspomóc Klinikę Onkologii przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie, gdzie leczą się kobiety walczące z rakiem szyjki macicy. Wystarczy wejść na stronę partnera kampanii Programu Różowa Konwalia www.rozowa-konwalia.pl i wpłacić symboliczne 20 zł na podany numer konta. Zebrane w ten sposób fundusze zostaną przekazane Klinice Onkologii na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.



Klinika Onkologii przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie jest najstarszą klinika onkologiczną. Została założona jako Instytut Radowy przez Marię Skłodowską-Curie. W czerwcu 2006 roku w Klinice został utworzony oddział ginekologii onkologicznej, co stworzyło możliwość leczenia chorych na nowotwory narządu płciowego, w tym raka szyjki macicy. Aby oddział mógł funkcjonować zgodnie z założeniem i służyć pacjentkom, musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt, na co niestety brakuje funduszy.

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV, inicjator kampanii „Chronię życie przed rakiem szyjki macicy”, liczy, że w geście solidarności więcej kobiet zdecyduje się założyć na rękę Fioletową Bransoletkę, a zainspirowane inicjatywą, będą upowszechniać wiedzę o chorobie. Fioletowa Bransoletka ma przypominać Polkom, że regularnie wykonywane badanie cytologiczne i szczepionka przeciwko wirusowi HPV wywołującemu chorobę, może ocalić wiele kobiecych istnień.

Wejdź na stronę www.rozowa-konwalia.pl – wpłać 20 zł – zamów Fioletową Bransoletkę!