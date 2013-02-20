Reklama

Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon

Reklama

1 z 8

Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)

Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon

2 z 8

Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)

Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon

3 z 8

Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)

Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon

4 z 8

Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)

Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon

5 z 8

Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)

Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon

6 z 8

Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)

Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon

7 z 8

Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)

Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon

8 z 8

Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)

Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon

Reklama
Reklama
Reklama
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!