Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)
W sobotę 16.02.2013 r. „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” zorganizowała w Centrum Handlowym Auchan Płock akcję bezpłatnych badań serca. W ramach akcji z badań skorzystało 69 mieszkańców Płocka i okolic. Pacjentom została udzielona fachowa pomoc m.in. w zakresie: badanie EKG, badanie poziomu cholesterolu, określenie czynników ryzyka zawału mięśnia sercowego. Dzięki najnowszym osiągnięciom telemedycyny badanie EKG pacjenta było przesłane przez internet do Centrum Monitoringu Kardiologicznego, gdzie interpretował je lekarz specjalista, a następnie odsyłane z powrotem do osoby wykonującej badanie i wręczane pacjentowi w postaci wydruku . Kolejne badanie odbędzie się w CH Auchan Piaseczno.
Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon
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Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)
Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon
2 z 8
Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)
Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon
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Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)
Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon
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Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)
Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon
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Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)
Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon
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Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)
Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon
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Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)
Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon
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Akcja „Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock (galeria)
Mobilna Poradnia Kardiologiczna Kardiofon!” w CH Auchan Płock/ fot. CNK Kardiofon