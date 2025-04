Główne cele projektu:

Bądź piękna i naturalna” - przedstawienie naturalnych metod dbania o wygląd, czyli jak być piękną bez ingerencji chirurgii plastycznej.

Uświadomienie na temat chirurgii plastycznej.

Zwiększenie pewności siebie wśród młodych kobiet.

Chirurgia plastyczna jest jedną z najstarszych gałęzi medycyny zajmująca się korektą rzeczywistych lub odczuwanych defektów ciała. Pierwsze techniki plastyczne były już znane w I w n.e, następnie służyły jako kara za zawinione czyny. Do najczęstszych kar należało odcinanie nosa lub innych części ciała w zależności od rangi zawinionego czynu. Chirurgia plastyczna miała również swoje miejsce w historii starożytnej Grecji i Rzymu. Wykonywane wówczas zabiegi chirurgiczne miały zastosowanie przy przeszczepianiu skóry i korekcjach szpecących blizn. Kolejne zabiegi miały zastosowanie podczas II wojny światowej. Podejmowano się wówczas zrekonstruowania elementów twarzy i ciała u żołnierzy poszkodowanych podczas walk na wojnie.

Najbardziej dynamiczny rozwój chirurgii plastycznej przypada jednak na wiek XIX i XX. Lekarze starają się pomóc swoim pacjentom oferując szeroki wachlarz atrakcyjnych i nierzadko kosztownych usług. W chwili obecnej na rynku coraz częściej oferowane są usługi z zakresu medycyny estetycznej nie rzadko obarczone wysokim ryzykiem powikłań pooperacyjnych.

Jak wynika z wielu badań medycyna estetyczna spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Problemy z otyłością, zmęczenie spowodowane ciężką pracą, presja otoczenia oraz upływający czas sprawiają, że kobiety spostrzegają siebie jako nieatrakcyjne. Sytuacje takie sprawiają, iż coraz więcej kobiet decyduje się na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Powodem tego jest przede wszystkim obniżenie poczucia własnej wartości. Kobiety są namawiane przez mężczyzn do poprawiania urody, a to w połączeniu z problemem ze znalezieniem pracy staje się przyczyną stanów depresyjnych. Metodą na pozbycie się kompleksów oraz defektów ciała czy twarzy stają się łatwo dostępne zabiegi.

Jak wynika z badań siedmiu na dziesięciu polaków uważa, że szczupła sylwetka pomaga w karierze zawodowej. Dla blisko 50% to znaczy atut w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, zaś prawie co drugi ankietowany mężczyzna chciałby mieć atrakcyjną partnerkę (źródło: „Chitinin Extra. Lżej w pracy” PBS DGA). Narastające zainteresowanie chirurgią plastyczną w wielu przypadkach staje się niezbędną a przy okazji szkodliwą dla wielu kobiet metodą pozbycia się niskiego poczucia wartości.

Jak podają dane opublikowane przez American Society for Aesthetic Plastic Surgery rocznie w USA wykonuje się ponad 300 tys. operacji powiększania piersi, co stanowi drugą, co do częstości operacji z zakresu chirurgii estetycznej. Rosnąca presja na dobry wygląd sprawia, że w kolejnych latach odsetek wykonywanych zabiegów coraz bardziej będzie wzrastał.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż operacje z zakresu chirurgii plastycznej stanowią duże ryzyko, co sprawia, że wykonane bez specjalistycznej porady bądź decyzje podjęte na własną rękę mogą zakończyć się ciężkimi, często nieodwracalnymi dla pacjenta powikłaniami takimi jak: zakażenie czy też źle zaaplikowane implanty. Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna powinna oferować operacyjne leczenie różnego rodzaju wad wrodzonych w zakresie głowy, szyi, rąk, leczenie blizn, zniekształceń i ubytków powstałych na skutek urazu, oparzenia. Zabiegi te powinny się także ograniczać do leczenia różnego rodzaju nowotworów skóry, znamion czy naczyniaków, co stanowiłoby jedyną podstawę do wykonywania tego rodzaju zabiegów. Niestety większość z nich wynika z dobrowolnej woli pacjenta.

Warto, zatem przemyśleć czy decyzja na temat zabiegu jest słuszna a sam zabieg jest niezbędny dla funkcjonowania organizmu, ponieważ istnieje wiele naturalnych i nieinwazyjnych metod usuwania niedoskonałości i defektów ciała.

Prawdziwe piękno kobiety czy chirurgia plastyczna? Kto tak naprawdę chce, żebyśmy były piękne? My same, czy może kolejne powstające jak grzyby po deszczu kliniki chirurgii plastycznej, które chcą zbić fortunę na naszej naiwności... Kto jest odpowiedzialny za kult piękna, za wyniszczone organizmy i psychikę młodych kobiet? Dlaczego wszystkich i wszystko wokół się zmienia i sztucznie upiększa do granic możliwości? Czy nasza cywilizacja jest tak daleko posuniętą cywilizacją kultu piękna i młodości, że sama natura już nie wystarczy i w owo piękno trzeba ingerować chirurgicznie? Dlaczego strach przed brakiem akceptacji, uznania sprawia, że często zapomina się o naturalnym pięknie i chirurgicznie poprawia się swój wygląd?

Coco Channel powiedziała kiedyś: "Nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane". Każda z nas powinna o siebie dbać: o swoją cerę, dietę, fryzurę, styl. Nie powinnyśmy zapominać, że każda z nas i w każdym wieku może wyglądać pięknie. Wystarczy uwierzyć w siebie, a drobne wady należy korygować w naturalny sposób. Dlaczego? Ponieważ modnie jest być sobą!

Współczesna kobieta jest na tyle świadoma i inteligentna, że nie musi być karmiona botoxem, chce być piękna, naturalna i doceniona! Droga do doskonałości prowadzi poprzez nasze wnętrze i zdrowy styl życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to ”stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania”. Koncepcja „pól zdrowia” według Lalond’a wskazuje, iż największy wpływ na zdrowie (ok. 53%) ma styl życia (pozostałe to środowisko fizyczne 21%, czynniki genetyczne 16% oraz opieka zdrowotna 10%). Na zdrowy styl życia mają zatem wpływ przede wszystkim czynniki takie jak: aktywność fizyczna, sposób odżywiania, stosowanie używek, radzenie sobie ze stresem i inne. Mamy zatem, ogromny wpływ na swoje zdrowie i szczęście. To my najpierw musimy pokochać siebie i uznać się za ideał, a otoczenie powinno zaakceptować nas takimi, jakimi jesteśmy – piękne i naturalne!

SZCZEGÓŁOWY PLAN PROJEKTU:



1. Termin realizacji projektu: 19.05.2012 r. (sobota)

Czas realizacji projektu luty 2012 - maj 2012.



2. Miejsce:

Centrum Dydaktyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny (Ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa), aula B, sale dydaktyczne 120,121,122,123,124,125,126,127,139,

Klub The Eve/Capitol/The Nine/Medyk/Platinium.

3. Grupa docelowa:

studenci WUM, UW, SGH, SGGW, USKW, SGPS, AWF, APS, PW, itp. (19-24 lata),

pracownicy uczelni wyższych (dziekanat, biuro karier, itp.),

odbiorcy i klienci firm, które obejmą patronat nad projektem (media, sponsorzy, partnerzy),

mieszkańcy Miasta Stołecznego Warszawy.

4. Metoda:

wykłady,

metody aktywizujące w formie warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów takich jak: psycholog, trener fitness, kosmetyczka, fryzjer, stylista oraz makijażysta,

impreza podsumowująca wydarzenie; konkurs na najlepszy image ( oceniamy fryzurę, makijaż i strój).

5. Źródło finansowania:

Budżet WUM (IMFSA),

Sponsorzy.

6. Plan realizacji projektu:

19.05.2012 (sobota)

godz. 9.00 - 18.00

I. 9.00 – 9.30 - Rejestracja uczestniczek, odbiór materiałów konferencyjnych, identyfikatorów, itp.

II. 9.30 – 10.00 Przemówienie organizatorów

III. Wykłady: 10.00 - 13.00

IV. Warsztaty: 13.00 - 19.00

V. Impreza: 22.00 - 5.00.

7. Szczegółowy plan wydarzenia:

Wstęp:

Przemówienie koordynatora projektu „Modnie być sobą” - Ola

Przemówienie koordynatora programu SCOPH – Milena

Przemówienie prezydenta IFMSA-Poland Oddział Warszawa – Michał

Gość specjalny, gwiazda projektu*.

CZĘŚĆ 1.

WYKŁADY AULA B godz.10.00 -13.00

I. Psychologia 10.00 – 10.25

Tematyka:

O poczuciu własnej wartości

Asertywność

Pewność siebie, wiara w siebie,

Umiejętność wydobywania piękna, swoich zalet z siebie i pokazywania tego innym.

II. Seksuologia 10.25 – 10.40

Tematyka:

Nasz wygląd a seksualność.

III. Ginekologia 10.40 – 11.00

Tematyka:

Być piękną = być zdrową : profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy,

Ciąża : jak się zmienia nasze ciało.

IV. Chirurgia plastyczna 11.00 – 11.40

Tematyka:

Przypadki niezbędne do przeprowadzenia operacji plastycznych,

Konsekwencje nieprzemyślanych zabiegów.

V. Dermatologia 11.40 – 11.55

Tematyka:

Uciążliwe choroby skórne,

Zmiany skórne: usuwać czy nie?

VI. Dietetyka 11.55-12.25

Tematyka:

Zdrowe odżywianie, jako metoda zwalczania nieprawidłowości sylwetki

Prawidłowa dieta dla zdrowych włosów, paznokci, cery, skóry

(przerwa 60 minut – lunch dla uczestników konferencji)

CZĘŚĆ 2.

WARSZTATY- SALE DYDAKTYCZNE godz. 13.30 – 18.00

I. Makijażystka

makijaż dostosowany do typu urody,

jak powiększyć oczy makijażem,

modelowanie twarzy różem, bronzerem,

błyszczyk powiększający usta,

podkład do różnego rodzaju cery,

kształt brwi.

II. Stylista

strój adekwatny do figury, podkreślający atuty, wydobywający kobiece piękno,

ubrania, które każda kobieta powinna mieć w szafie.

III. Fryzjer

fryzury do typu urody,

podstawowe zasady pielęgnacji i stylizacji.

IV. Trener fitness

zalety aktywności fizycznej,

praktyczne porady jak modelować sylwetkę,

przykłady ćwiczeń.

V. Brafiterka

dobór biustonosza,

praktyczne porady co robić, by nie krzywdzić naszych piersi.

VI. Modeling

nauka chodzenia na obcasach,

jak pozować, by dobrze wychodzić na zdjęciach.

* Warsztaty dla uczestników konferencji prowadzone będą w mniejszych grupach w godzinach 13.30 – 18.00 (jedna sesja – 45 minut).

** Osoby z zewnątrz mogą skorzystać z warsztatów w przypadku wolnych miejsc lub w godzinach wcześniejszych – podczas wykładów.

*** Zajęcia fitness prowadzone będą cały czas w godzinach 10.00 – 16.00 przez AZS WUM, każdy może wziąć udział (50 minut zajęcia, 10 minut przerwa).

**** Dla uczestników przewidywane są upominki w postaci kosmetyków uzyskanych od sponsorów.

***** Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian co do programu, poruszanych tematów itd.

Przez cały czas trwania imprezy będzie można zmierzyć sobie poziom cukru, ciśnienie czy sprawdzić BMI.

CZĘŚĆ 3.

IMPREZA

Atrakcje:

Spotkanie z gwiazdą,

Konkurs na najlepszy image (oceniamy : stylizację, makijaż, fryzurę).

Źródło: materiały prasowe/mn