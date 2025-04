W Polsce może być nawet 700 000 osób zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Zakażenie przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo, dlatego często nazywane jest „cichą epidemią”.

Zakażona tkanka wątrobowa ulega stopniowej degeneracji i ostatecznie może dojść do zwłóknienia wątroby, marskości lub raka.

„W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C większość osób zarażonych nie jest świadoma swojej choroby. Głównie dlatego, że nie wykonujemy badań diagnostycznych – powiedziała dr Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi pracowników służby zdrowia na diagnostykę WZW C.

Organizatorzy planują przebadać około 4 tysięcy osób w 30 miastach Polski.

Diagności laboratoryjni wykonują swą pracę na rzecz akcji społecznie. Badania będą prowadzone do momentu wyczerpania odczynników, które zostały przekazane przez kilka największych firm farmaceutycznych.

Ośrodki, w których można bezpłatnie wykonać badania:

NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych ,,Na Młyńskiej”

ul. Młyńska 50

Augustów

Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne „LAB”

ul. A. Mickiewicza 14

Białystok

NZOZ Laboratorium na Bema s.c.

ul. Bema 2/334b

Białystok

Szpital Uniwersytecki nr 1

Collegium Medicum

ul. M. Curie – Skłodowskiej 9

Bydgoszcz

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich

ul. Strzelców Bytomskich 11

Chorzów

MLD ANLAB NZOZ

ul. Stężycka 11

Dęblin

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Laboratorium Analiz Medycznych

ul. Nowowiejska 3a

Elbląg

Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Niechorska 27

Gryfice

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

ul. Lipowa 190

17-200 Hajnówka

Szpital Wojewódzki

ul. Ogińskiego 4

Jelenia Góra

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

ul. Poznańska 79

Kalisz

Szpital im. S. Leszczyńskiego

ul. Raciborska 27

Katowice

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

Laboratorium Analityczne

ul. Łopuskiego 33

Kołobrzeg

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Szpitalna 45

Konin

Źródło: Materiały prasowe - Konkret PR

Przeczytaj: Co powinniśmy wiedzieć o przewlekłym WZW typu C?

Reklama