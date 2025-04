Fot. Fotolia

Według ekspertów akcji „Niewykluczone” rezygnacja z własnych potrzeb, planów i marzeń nie czyni kobiet lepszymi ludźmi. Wprost przeciwnie. Dlaczego więc prawie 50% Polek oddaje walkowerem czas, który miały poświęcić na relaks i chwilę przyjemności?

Jakie sfery życia zaniedbują Polki?

Badanie ośrodka Millward Brown, przeprowadzonego na zlecenie marki Urinal, pokazuje, że poza „złotą piątką” najważniejszych wartości wyznawanych przez Polki (rodzina, zdrowie, relacja z partnerem, praca i przyjaciele) znalazły się takie obszary jak życie seksualne, sport i relaks. Najczęściej panie rezygnują z planów dotyczących rozrywki. W ciągu ostatniego miesiąca zrobiła tak prawie połowa kobiet.

Na niechlubnym drugim miejscu znajduje się zaniedbywanie najbliższych i przyjaciół. W ostatnim czasie Polki zrezygnowały także z aktywności sportowej (34%), hobby (33%) oraz życia seksualnego (27%).

„Decyzja o zrezygnowaniu z treningu, pójścia na wystawę lub spotkania z przyjaciółkami nie sprawia, że stajemy się lepszym człowiekiem. Często rezygnacja z planów, które miały dać nam odpoczynek, relaks, chwilę wyciszenia się, budzi w nas złość i frustracje, co natychmiast przekłada się na relacje z najbliższymi” – uważa psycholog Małgorzata Ohme, ekspert akcji „Niewykluczone”.

Statystycznej Polce najczęściej brakuje czasu, aby sprawić sobie odrobinę przyjemności poprzez realizowanie pasji czy uprawianie ulubionego sportu. Ponadto dolegliwości zdrowotne, obowiązki rodzinne oraz uwarunkowania kulturowe są kolejnymi przyczynami, które sprawiają, że kobiety nie poświęcają czasu sobie.

„Większość kobiet była nauczona, aby nie zważając na siebie, spełniać potrzeby swoich partnerów, mężów, kochanków oraz dzieci. Wtłoczone w różne kulturowe formy, dalekie były od siebie i od swoich pragnień, na pierwszym planie stawiając potrzeby innych. Na szczęście od niedawna wiele zaczęło się zmieniać” – zauważa socjolog dr Tomasz Sobierajski, ekspert akcji „Niewykluczone”.

Jak korzystać z życia i nie rezygnować z przyjemności?

Jeżeli Polki nie chcą rezygnować z przyjemności i innych aspektów życia, powinny nauczyć się lepiej dysponować czasem, a także zacząć delegować obowiązki tak samo w pracy jak w domu. Powinny także zadbać o swoje zdrowie. Długotrwały brak odpoczynku znacząco bowiem osłabia siły obronne organizmu, prowadzi do wyczerpania i zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji.

„To, co mamy najcenniejsze, to możliwość życia, które powinniśmy przeżyć w swoim imieniu, będąc wiernym sobie i z poszanowaniem tego, co jest dla nas ważne. Życie często wymaga od nas rezygnacji z wielu spraw, ale patrzmy na to, z czego rezygnujemy, bo nigdy nie warto rezygnować z siebie” – dodaje dr Sobierajski.

"Niewykluczone" dla jakości życia Polek

Akcja „Niewykluczone”, razem z ambasadorkami Moniką Pyrek, Olgą Borys i Marią Sadowską, zachęca panie do dbania o zdrowie oraz uczy, jak nie zostać wykluczonymi z przyjemności życia. Poprzez akcję marka Urinal, ekspert w profilaktyce zakażeń układu moczowego, pragnie uświadomić kobietom, że bariery związane ze zdrowiem można pokonać. Z badania wynika bowiem, że 64% Polek rezygnuje ze swoich planów z powodu dolegliwości zdrowotnych, m.in. zakażenia układu moczowego.

