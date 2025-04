Niewielkie ilości alkoholu rozrzedzają krew i dostarczają organizmowi antyoksydantów, które chronią przed chorobą wieńcową. Ale każdy rozumie „niewielką” ilość po swojemu. A fakty są bezlitosne: bezpieczna dzienna dawka alkoholu to 20–25 g czystego etanolu, co odpowiada 150 ml wina, 300 ml piwa i 50 ml wódki. Każda większa ilość ma niekorzystny wpływ na zdrowie i figurę. No i przede wszystkim regularne picie większych ilości drinków może grozić uzależnieniem.

Pozbądź się jej! Przyjmując powyższe założenia, butelka wina powinna wystarczyć ci na 5 dni. Jeżeli pijesz więcej, może to zaszkodzić twojemu zdrowiu i być pierwszym krokiem

w stronę uzależnienia. Zacznij dokładnie odmierzać ilość wypijanego alkoholu i za każdym razem zapisuj ją w dzienniczku. Jeżeli regularnie kupujesz alkohol, spróbuj przez jakiś czas

z tego zrezygnować. Jeśli okaże się to trudne, poszukaj pomocy psychologa!

Co zyskasz:

- niższe ciśnienie

Badania wykazały, że kobiety, które piją 2–3 drinki dziennie, mają o 40 proc. wyższe ryzyko nadciśnienia niż abstynentki.

- niższą wagę

Alkohol to puste kalorie, które szybko odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej. Jeśli zrezygnujesz z kieliszka wina dziennie (ok. 140 kcal), w ciągu roku możesz schudnąć ok. 7 kg.

- lepszy humor

Alkohol początkowo pobudza ośrodki przyjemności w mózgu, sprawiając, że czujesz się szczęśliwa. Ale to szybko mija, a większa liczba drinków daje wręcz odwrotny efekt.

Dodatkowe korzyści:

- lepszy stan wątroby i innych narządów wewnętrznych;

- mniejsze ryzyko demencji;

- ładniejsza figura (mniejszy cellulit);

- mniejsze ryzyko pajączków na twarzy i żylaków;

- więcej pieniędzy w kieszeni! Butelka średniej jakości wina kosztuje ok. 30 zł. Wypijając jedną butelkę na 5 dni, tracisz rocznie 2200 zł. Za taką sumę możesz sobie zafundować tydzień w luksusowym ośrodku spa.