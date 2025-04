Należysz do osób, które włączają telewizor tuż po przyjściu z pracy? Takie zachowanie sprawia, że izolujesz się od otoczenia. Stwierdzono także, że osoby, które spędzają przed telewizorem ponad 19 godzin w tygodniu, mają o 97 proc. wyższe ryzyko nadwagi niż inne.

Pozbądź się jej! Ustal limit czasu spędzanego przed ekranem, np. 2 godziny dziennie. Zastanów się, które programy są dla ciebie ważne, a które oglądasz tylko dla zabicia czasu. Nie rezygnuj z wyjścia z domu tylko dlatego, że właśnie leci ulubiony serial.

Co zyskasz:

- mniejsze ryzyko demencji

Według naukowców bezpiecznie można spędzić przed telewizorem 80 minut dziennie. Każda godzina ponad to zwiększa ryzyko choroby Alzheimerao 30 proc.

- szczuplejszą sylwetkę

Siedzenie przez godzinę na kanapie to wydatek energetyczny 18 kcal. Chcesz wiedzieć, ile spalisz wychodząc na dwór?

Dodatkowe korzyści:

- więcej czasu dla rodziny;

- spokojny sen;

- lepszy wzrok;

- mniejsze ryzyko depresji;

- więcej pieniędzy w kieszeni! Co prawda, oglądanie telewizji nie jest kosztowne, ale robiąc to przez 6 godzin dziennie, tracisz ok. 100 zł rocznie. Mogłabyś je przeznaczyć na dobry krem.