W pracy myślimy głównie o obowiązkach, awansach, wynagrodzeniach, rozwoju kariery lub urlopach – a o jedzeniu i jego wpływie na pracę znacznie rzadziej lub wcale. A według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) racjonalne odżywianie może wpływać na wzrost wydajności pracy aż o 20%. Akcja Naturhouse „Specjaliści poszukiwani” jest kierowana do tych wszystkich specjalistów różnych profesji, którzy chcą zmienić się w specjalistów od zdrowego i przyjemnego odżywiania.

W pracy spędzamy połowę aktywnego dnia, w czasie którego musimy wykazać się energią, kreatywnością, skupieniem, precyzją, a nawet siłą. Aby w pełni efektywnie wykonywać powierzone nam zadania, konieczne jest odpowiednie odżywienie organizmu. To w jaki sposób się żywimy w pracy ma zasadniczy wpływ na nasze samopoczucie, stan zdrowia, a także wygląd – co w wielu zawodach ma duże znaczenie i wymiernie wpływa na osiągane przez nas sukcesy.

– Złe nawyki żywieniowe oraz siedzący tryb pracy wiążą się z występowaniem nadwagi i otyłości. A te mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i chorób takich jak: miażdżyca, cukrzyca, zwyrodnienia kręgosłupa, a nawet nowotworów – mówi Zofia Urbańczyk, dietetyk Naturhouse.

Czasem wydaje nam się, że jeśli cały dzień nic nie jemy w pracy, to jeden batonik lub kanapka z restauracji typu fast food nam nie zaszkodzi, ale takie jedzenie spożywane kilka razy w tygodniu (i to w dodatku w pośpiechu) może spowodować fatalne skutki.

Dlatego Naturhouse zaprasza wszystkich specjalistów wszystkich zawodów oraz pracodawców do konsultacji i zmiany swoich specjalizacji z „łasuchowania”, „wieczornego chrupania”, „kabanosów zajadania” na nowe efektywne, smaczne, a przede wszystkim zdrowe kompetencje: „zjadania zdrowego śniadania”, „pełnowartościowych obiadów gotowania” czy „warzywnych przekąsek chrupania”. Można się tego nauczyć przyłączając się do bezpłatnej akcji „Specjaliści poszukiwani” – 136 centrów dietetycznych w Polsce czeka na chętnych.

Ogólnopolska akcja „Specjaliści poszukiwani”, zorganizowana przez Centra Dietetyczne Naturhouse, rozpoczęła się 1 marca (Światowy Dzień Walki z Otyłością) i potrwa do końca kwietnia 2013 roku. Ma na celu zwrócenie uwagi na duży wpływ zmiany nawyków żywieniowych na nasze zdrowie i życie, również zawodowe.

W tym celu przeprowadzony zostanie szereg działań edukacyjnych oraz profilaktycznych. Zaplanowano bezpłatne konsultacje i spotkania z dietetykiem w miejscu pracy oraz plakaty edukacyjne, które będą przypominać pracownikom o podstawowych zasadach zdrowego odżywiania.

Każdy pracownik otrzyma również ciekawe materiały merytoryczne do pobrania oraz zaproszenie do dietetyka. Do akcji mogą zgłosić się firmy i instytucje oraz osoby prywatne, które chcą nauczyć się zdrowego odżywiania w pracy i na co dzień.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy skontaktować się z organizatorem pod numerem infolinii: 801 11 12 13 lub wejść na stronę www.specjaliści.com lub www.naturhouse.com.pl. Patronat nad akcją „Specjaliści poszukiwani” objęły: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

Źródło: materiały prasowe Lighthouse

