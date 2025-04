Aktualne problemy zdrowotne kobiet

Nie od dziś wiadomo, że to właśnie od kobiet zależy istnienie ludzkości. To większość z nich decyduje się na bycie mamami, znoszą trudy ciąży i porodu, opiekują się domowym ogniskiem. Tak angażują się w swoje role, że częstokroć same zapominają o sobie, nieświadomie zaniedbując potrzeby i własne zdrowie. Dzięki kampaniom na rzecz zdrowia kobiet sytuacja jednak ulega poprawie. Notuje się nieco mniejszy wzrost zachorowań lub utrzymywanie się stałej liczby zachorowań na nowotwory piersi, jajnika, macicy i szyjki macicy. Ale to nie jedyne choroby, które czyhają na kobiety. Istnieje kilka wyjątkowo groźnych jednostek, którym również należy zapobiegać!