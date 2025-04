Niewłaściwe funkcjonowanie dysków, mięśni, więzadeł i ścięgien odpowiedzialnych za pracę kręgosłupa wywołuje większość bólów kręgosłupa i karku. Do takiego wniosku doszli twórcy metody DBC (ang. Documentation Based Care), czyli aktywnej terapii kręgosłupa. Te przekonania są potwierdzone przez 25-letnie badania naukowe z wielu różnych międzynarodowych ośrodków leczenia schorzeń wywołujących ból kręgosłupa.

Terapia DBC

Fińska metoda aktywnej terapii leczenia kręgosłupa (DBC) łączy w sobie nowoczesną technologię z ćwiczeniami terapeutycznymi. Podstawą terapii DBC są szczegółowo przygotowane, zindywidualizowane programy leczenia, nad których realizacją czuwają odpowiednio przeszkoleni fizykoterapeuci. Terapię DBC wykorzystuje się do leczenia: dyskopatii, rwy kulszowej, zmian zwyrodnieniowych, bólów pourazowych i reumatycznych, skoliozy, zespołów przeciążeniowych kręgosłupa lędźwiowego, bólów wynikających z przemęczenia.

Zobacz też: Kręgosłup masz tylko jeden - zadbaj o niego!

Etapy terapii DBC

Aktywną terapię DBC można podzielić na 4 etapy:

1. Kwestionariusz

Pierwszym etapem aktywnej terapii DBC jest wypełnienie szczegółowego kwestionariusza o stanie zdrowia. W kwestionariuszu oceniamy skalę odczuwanego bólu, jego lokalizację, opisujemy swoje nawyki, oceniamy aktywność fizyczną oraz opisujemy warunki życia i pracy.

2. Badania

Drugim etapem są specjalistyczne, precyzyjne i wielopłaszczyznowe badania, które sprawdzają ruchomość, siłę i sprawność kręgosłupa.

3. Przygotowanie zestawu ćwiczeń

Dane zebrane z testu i badań służą lekarzowi do opracowania indywidualnego programu. Na podstawie tych materiałów specjalista dobiera dla nas: odpowiedni sprzęt, obciążenia i rodzaje ćwiczeń.

4. Rehabilitacja

Ostatni etap terapii DBC zaczyna się po zakwalifikowaniu i wybraniu odpowiedniego cyklu rehabilitacyjnego, kiedy to przez 6 lub 12 tygodni, 2 razy w tygodniu przez ok. 1,5 godziny, wykonujemy zalecone przez specjalistę ćwiczenia usprawniające. Rehabilitacja zaczyna się od małych obciążeń na poszczególnych maszynach treningowych, by ciało bez przeciążenia i przetrenowania stopniowo i właściwie przystosowało się do nowego wzorca ruchowego.

Cel aktywnej terapii kręgosłupa

Celem aktywnej terapii kręgosłupa są: zniwelowanie złych nawyków ruchowych, usprawnienie mięśni, więzadeł i ścięgien odpowiedzialnych za właściwą pracę kręgosłupa, Podczas całego leczenia bardzo ważna jest właściwa edukacji pacjenta, czyli wytworzenie u niego pozytywnych nawyków ruchowych oraz uświadomienie różnicy pomiędzy normalnym obciążeniem a przeciążaniem kręgosłupa.

Aktywną terapię kręgosłupa DBC warto również stosować profilaktycznie, gdy chcemy poprawić lub utrzymać sprawność kręgosłupa.

Polecamy: Jaki sport jest najlepszy na kręgosłup?

Reklama