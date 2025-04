Podczas stosowania każdej diety - i nie tylko – bardzo istotną rolę odgrywa aktywność fizyczna. Pomaga ona nie tylko skutecznie walczyć z nadwagą, ale także wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka.

Ruch usprawnia krążenie krwi, dzięki czemu wszystkie komórki ciała są dotlenione i lepiej odżywione. Prowadzi również do wzrostu przemiany materii, zmniejsza apetyt oraz pomaga w redukcji masy tłuszczowej ciała, a poza tym:

• zmniejsza czynność mięśnia sercowego,

• obniża ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych,

• obniża ciśnienie tętnicze,

• zwiększa ilość masy kostnej

• chroni przed osteoporozą,

• zapobiega tzw. efektowi jo-jo ,

• obniża stężenie „złego” cholesterolu (LDL) we krwi,

• zwiększa stężenie „dobrego” cholesterolu (HDL) we krwi,

• poprawia samopoczucie.

A

by wysiłek fizyczny przyniósł korzyści dla zdrowia nie musi być wcale bardzo intensywny. Ważne jest, aby ćwiczenia były powtarzane odpowiednio często, co najmniej 3 razy w tygodniu, a najlepiej codziennie. Nie powinny one trwać krócej niż 30 min. w ciągu dnia.

Warto uprawiać ten rodzaj aktywności fizycznej, który sprawia przyjemność, wówczas łatwiej jest wypracować sobie pozytywny stosunek do wykonywanych ćwiczeń.

W walce ze zbędnymi kilogramami szczególnie pomocny jest marsz, jazda na rowerze, pływanie, taniec. Dla poprawy kondycji warto jednak wykorzystać każdą codzienną okazję do ruchu. I tak np. zamiast jeździć windą iść po schodach, wysiadać z autobusu o jeden przystanek wcześniej, chodzić z psem na spacery itp.

A oto przykłady ćwiczeń na każdą okazję:

Rozgrzewka:

• krążenie bioder w prawo i lewo - 15x

• skręty tułowia do lewej i prawej nogi – 15x

• krążenie barków w przód i w tył – 15x

• krążenie głowy w prawo i lewo - 10x

• szybki bieg w miejscu – 2 minuty

• rozciąganie

Ćwiczenia zasadnicze:

• brzuszki – 30x

• rowerek – 30x (leżąc na plecach, ramiona w bok „kręcimy” nogami jak na rowerku)

• nożyce – 30x (leżąc na plecach, ramiona w bok, nogi wyprostowane w kolanach, wykonujemy nożyce w pionie i w poziomie)

• krzesełko - oprzyj mocno plecy o ścianę, nogi ugnij w kolanach pod kątem prostym, spróbuj tak wytrzymać przez 30 sekund -3x

• rozciąganie

Po kilku tygodniach codziennych ćwiczeń poczujecie, że aktywność fizyczna sprawia wam przyjemność. A poza tym z pewnością poczujecie się lepiej, będziecie mieli więcej energii i radości z życia.