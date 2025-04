Czy uda mi się powrócić do dawnej aktywności?

Uda Ci się, potrzeba tylko trochę wytrwałości. Najważniejsze to nie załamywać rąk! Jeśli przed zawałem serca trenowałeś wyczynowo jakąś dyscyplinę sportu, niestety będziesz musiał ograniczyć forsowne, kilkugodzinne treningi. Twoje serce bowiem jest teraz znacznie słabsze. Część twojego serca objęta zawałem może nie wrócić do stanu sprzed choroby, dlatego zbyt forsowne treningi mogą Ci tylko zaszkodzić. Jeśli natomiast prowadziłeś wcześniej umiarkowanie aktywny tryb życia, powrót do stanu sprzed zawału serca jest jak najbardziej wskazany.

Jaki sport jest dla mnie odpowiedni?

Lekarze bardzo pozytywnie wypowiadają się o dyscyplinach ogólnousprawniających takich jak pływanie, spacery czy jazda na rowerze. Pływanie dodatkowo poprawia funkcję płuc oraz prawidłowy tor oddychania, który usprawnia krążenie krwi w naczyniach. Spacerowanie dobre jest dla początkujących – z czasem można pokonywać coraz dłuższe dystanse. Jazda na rowerze bardzo dobrze usprawnia pracę mięśnia sercowego.

Jakiego sportu nie wolno mi uprawiać?

Niektóre dyscypliny sportu są absolutnie zakazane. Należą do nich wszelkiego rodzaju sporty ekstremalne. Powodują one dodatkowe obciążenie układu sercowo-naczyniowego. Podobnie wspinaczka wysokogórska – skoki ciśnienia na dużych wysokościach nie wpływają korzystnie na rekonwalescencję serca. Lekarze odradzają także sporty siłowe (podnoszenie ciężarów), gdyż wykonywany wysiłek nie ma charakteru ciągłego i zamiast sercu pomagać, tylko dodatkowo je obciąża.

Pamiętaj, że w razie bólu ćwiczenie należy przerwać. Można wrócić do ćwiczeń, kiedy ból minie. Jeśli takie incydenty będą się zdarzały częściej, musisz koniecznie zwrócić się do swojego lekarza! Albo ćwiczenia, które wykonujesz są dla ciebie nieodpowiednie, albo przepisane leki są niewystarczające.

Co to jest rehabilitacja kardiologiczna?

Jest to pewien sposób działania, mający na celu pomoc choremu w powrocie do codziennej aktywności. Można ją porównać do rehabilitacji pourazowej (ortopedycznej). W rehabilitacji pourazowej stosujemy ćwiczenia fizyczne, które usprawnią chorą (lub unieruchomioną) kończynę. Natomiast w rehabilitacji kardiologicznej usprawniamy serce, a co za tym idzie - całe ciało. Ma ona swój aspekt psychologiczny (rozmowy z psychoterapeutą) oraz fizyczny (ćwiczenia ogólnousprawniające).

