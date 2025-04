W eksperymencie uczestniczyło 102 pacjentów w wieku od 18 do 65 lat z rozpoznanym zespołem jelita drażliwego. Każdy z nich został losowo przyporządkowany do jednej z dwóch grup. W pierwszej, uczestnicy badania mieli za zadanie zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Zalecono im by wykonywali przez 20 do 30 minut ćwiczenia o umiarkowanej lub natężonej intensywności, 3 do 5 razy w tygodniu. W drugiej grupie natomiast pacjenci nie musieli nic zmieniać w swojej aktywności. Zarówno na początku jak i na końcu badania poproszono chorych o ocenę na specjalnych skalach ich dolegliwości pod postacią np. bólów brzucha lub problemów z wypróżnieniami oraz całościową ocenę jakości ich życia. Po 3 miesiącach pacjenci z grupy z niezmienioną aktywnością fizyczną zgłaszali pogorszenie swojego stanu średnio o 5 punktów na skali. Całkowicie odmiennie prezentowała się sytuacja aktywnych chorych. Ich objawy związane z chorobą zmniejszyły się o aż 51 punktów. Co więcej w tej grupie jedynie 8% badanych zgłaszało pogorszenie swoich symptomów w porównaniu z 23% w grupie mniej aktywnej fizycznie.Wyniki tego badania jasno wskazują, że nawet niewielkie zwiększenie dziennej dawki wysiłku fizycznego może pomóc zredukować objawy zespołu jelita drażliwego i działa ochronnie. Te informacje są szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nawet 10 – 15% populacji może cierpieć na jakąś formę czynnościowych zaburzeń układu pokarmowego, pod postacią np. zespołu jelita drażliwego.Źródło: Science Daily/ kp

Reklama