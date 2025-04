Co się dzieje w organizmie przy braku aktywności fizycznej?

Brak aktywności fizycznej wpływa ujemnie na fizjologię człowieka. Jak pokazują badania, hipokinezja wyraźnie prowadzi do wielu zaburzeń adaptacyjnych. Do najważniejszych zmian zaliczamy zmniejszenie maksymalnej wentylacji płucnej, zwiększenie częstości skurczów serca w spoczynku i po wysiłku oraz zmniejszenie objętości minutowej i wyrzutowej serca.

Brak aktywności fizycznej wyraźnie zmniejsza objętość krwi krążącej (około 5-15%) i ogólną ilość hemoglobiny, co ujemnie wpływa na ukrwienie tkanek i narządów.

Do czego prowadzi brak ruchu?

Długotrwała hipokinezja może wiązać się z rozwinięciem zaburzeń metabolicznych, takich jak zmniejszenie tolerancji glukozy, aż do rozwinięcia objawów cukrzycy typu II, zwiększenie utraty wapnia (demineralizacja układu kostnego) i utrata zwiększonej ilości azotu z moczem (rozpad białka mięśniowego).

Kolejnym zaburzeniem powodowanym niedoborem wysiłku fizycznego jest zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego i frakcji LDL, zmniejszenie stężenia frakcji HDL i zwiększenie stężenia triglicerydów w osoczu. Jak wykazały badania 10 – 12- tygodniowy trening wytrzymałościowy, niezależnie od redukcji tkanki tłuszczowej, wpływa korzystnie na profil lipidowy redukując w ten sposób ryzyko miażdżycy.

W przypadku braku aktywności fizycznej wzrasta aktywność prozakrzepowa płytek krwi, a także zmniejsza się biosynteza prostacyklin, co powoduje zwiększenie krzepliwości krwi. Zmiany te ulegają odwróceniu pod wpływem 8-12 tygodni treningów o średnim nasileniu. Ponadto niedobór wysiłku fizycznego sprzyja depresji i zmniejsza zdolność radzenia sobie ze stresem.

Do roboty!

Od czego by tu zacząć? Po pierwsze powinniśmy zająć się zwiększaniem wysiłku fizycznego w codziennej aktywności dnia. Należy zwiększyć ilość spacerów i marszy w ciągu dnia, Już samo zrezygnowanie czasem z samochodu lub windy może być bardzo pożyteczne.

Kolejnym niezbędnym krokiem w profilaktyce miażdżycy jest wprowadzenie do planu tygodnia aktywności dodatkowych. Najlepiej służy ruch związany z przemieszczaniem całego ciała – marsz, wolny bieg, rower, taniec, skoki itd.

Jak prowadzić walkę z miażdżycą?

Należy zaplanować 3-5 ćwiczeń w ciągu tygodnia, co najmniej 30 minut każde. Pożytecznym jest przedłużenie treningu do 45 minut. Ćwiczenie musi być tak intensywne, aby przyspieszało rytm serca do maksymalnie 70% jego maksymalnej wartości (maksymalna częstość serca na minutę = 220 – wiek).

Nie zapomnij o rozgrzewce i systematyczności!