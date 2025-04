Zimowa aura nie sprzyja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Co możesz zrobić dla siebie, aby wiosną nie martwić się nagromadzonymi zapasami tłuszczyku?

Lato i słoneczna pogoda sama zaprasza do uprawiania rozmaitych sportów. Spacery, jogging, pływanie, jazda na rowerze, gra w siatkówkę na plaży, chodzenie po górach... Możliwości jest mnóstwo. Gdy jednak nastaje jesienna plucha, a po niej zimowe mrozy, większość z nas unika przebywania na świeżym powietrzu. Zmniejszenie aktywności fizycznej i częstsze przesiadywanie w domu – gdzie lodówka jest zawsze pod ręką, a wieczory przed telewizorem sprzyjają ciągłemu podjadaniu – niosą ze sobą ryzyko gromadzenia zbędnego tłuszczyku. Czasem nawet rozsądne odżywianie w tym okresie nie wystarcza, by zachować atrakcyjną sylwetkę. Trzeba zadbać też o sprawność i jędrność całego ciała.

To dobra okazja, żeby zwrócić uwagę na możliwości, jakie oferują nam różnego rodzaju obiekty sportowe i rekreacyjne. Z pewnością w okolicy znajduje się któryś z nich:

kryty basen;

siłownia;

hala sportowa - zwykle korzystają z niej panowie, grając w piłkę nożną, koszykówkę itp., ale czasem oferuje inne możliwości, np. sztuczną ściankę wspinaczkową

klub fitness – tu każdy znajdzie coś dla siebie: aerobik, pilates, joga i wiele innych.

Na tym lista się nie kończy. Można rozejrzeć się np. za szkołą tańca i wybrać się na kurs tańca brzucha, tańca nowoczesnego, salsy, flamenco, czy tańca towarzyskiego z partnerem. Oprócz poprawienia sprawności można tam liczyć na dobrą rozrywkę i poprawę samopoczucia, a zdobyte umiejętności z pewnością zaowocują podczas szaleństw na parkiecie.

Oczywiście zawsze pozostaje możliwość ćwiczenia w domu. Do tego jednak często brak nam motywacji, a uczestniczenie w ćwiczeniach w grupach zorganizowanych to – oprócz dodatkowego czynnika motywującego - także świetna okazja do poznania nowych ludzi i wyjścia z domu! Z koleżanką lub samotnie, gdy potrzebujesz oddechu (basen, siłownia, aerobik, taniec brzucha), albo z partnerem, gdy chcecie spędzić razem czas inaczej niż zwykle (ścianka wspinaczkowa, taniec towarzyski, salsa, basen). Zima to dobry czas, aby spróbować tego, na co latem brakowało nam czasu.

Aktywności fizycznej mówimy więc „tak!”, aby przez całą zimę poprawiać sobie nastrój, nie nudzić się i poznawać nowych ludzi, a wiosną cieszyć się nienaganną sylwetką.



Urszula Skirtun